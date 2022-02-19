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Okullarda Ara Tatil: Okullar Nisan'ın kaçında tatil olacak?

15 tatili geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Yarıyıl tatilinin ardından Nisan ayında gerçekleşecek ara tatil tarihleri de merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığoı takvimine göre 2022 ara tatillerinden birisi de Nisan ayında yapılıyor. Peki, 2022 Nisan ara tatili ayın kaçında başlayacak, kaçında bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?
nisan ara tatil

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim yılının tatil takvimini paylaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bilgilendi. Yılın ilk dönemi geride kalırkan, 2. dönem için sorular peş peşe gelmeye başladı. Nisan ara tatili ne zaman? 2022 2. Dönem ara tatil kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?

15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2. Dönemin ara tatili de 1. Dönem ara tatilinde olduğu gibi hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

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