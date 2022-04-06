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2022 PTT personel alımı: PTT Personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

PTT persone alımına ilişkin son bilgiler takip ediliyor. PTT AŞ'nin personel alımına ilişkin detaylar, geride bıraktığımız 2021 yılının son aylarından bu yana gündemde yer alıyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan pek çok vatandaş, resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PTT personel alımı yapılacak mı? 2022 PTT alımı için başvuru tarihleri
ptt personel

PTT personel alımı ilanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından gerçekleştirilecek personel alımına başvuracak olan vatandaşlar PTT personel alımı başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

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