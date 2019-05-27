22. gün iftar menüsü

Ramazan ayını lezzetli yemeklerle bitirelim. Birrlikte pratik yemek tarifleriyle sofranıza konuk olduğumuz bu ayı yine farklı lezzetlerle tamamlamak istiyoruz. Üstelik yapımıyla da kolay olan bu tarifler sizi hiç zorlamayacak.

Menüler:

Sağlıklı ve vitamin deposu olan bu çorba yorgun oruç günlerinde size enerji verecek.

Tarif için tıklayınız: Zerdeçallı Zencefilli Tavuk Suyuna Çorba

Tavuk yemeğini farklı bir lezzetle denemek istiyorsanız bu tarif tam da size göre. Közlenmiş biberin tavukla uyumuna bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Közlenmiş Biber ve Patlıcanlı Tavuk Sarma

Patates sevenleri bu farklı lezzetin altında topluyoruz. Turp ve patatesin uyumu gönlünüzü feth edecek.

Tarif için tıklayınız: Patates Turp Graten

Unsuz ve şekersiz olan bu tatlı sağlığınız için birebir. Üstelik yapımı da sadece 15 dakika.

Tarif için tıklayınız: Unsuz Şekersiz Sütlü Tatlı