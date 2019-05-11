Ramazan 6güniftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü

6. gün iftar menüsü

Ramazan bereketini birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bereketiyle evlerimize, sofralarımıza huzur getiren Ramazan ayını en güzel lezzetlerle karşılayıp, uğurlamak için özel menüler hazırladık. Bu Ramazan boyunca Lokma, sofralarınıza konuk olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 5. gün iftar menüsü
Lokma'nın 5. gün iftar menüsü

Ramazan ayına özel iftar menülerimizi damak tadınıza uygun tariflerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yöresel yemeklere değinerek bu Ramazan ayında da sofranıza farklı lezzetler taşımak istiyoruz. Tüm ay boyunca bu özel tarifler için Lokma'yı takipte kalın.

6. gün iftar menüsü

Bademli biberli mantar çorbası

Kızartması, salatası, dolması her şeyi ile sofralarımıza çok yakışan mantarın lezzet ve sağlık dolu çorbasını bu Ramazanda çok seveceksiniz. Bu lezzetli tarifi denemeyi unutmayın.

Tarif için tıklayınız: Bademli biberli mantar çorbası

Fırında pazılı tavuk

Tavuk yemekleri hem kolay hem lezzetli olur. Pratik yapımı iftar sofranızı hazırlarken size kolaylık sağlarken bu yemeğe pazı çok yakışacak. Farklı bir tarif denemek isteyenlerin ise gözdesi olacak.

Tarif için tıklayınız: Fırında pazılı tavuk

Taze otlu ve parmesanlı makarna

Makarnayı küçük büyük sevmeyen kimse yoktur. Her sosun yakıştığı bu lezzet Ramazan sofralarında bile en çok tercih edilenlerden olacak.

Tarif için tıklayınız: Taze otlu ve parmesanlı makarna

Kahveli ve çikolatalı güllaç

Güllacın her hali lezzetli. Peki, çikolata ve kahvelisini hiç denediniz mi? Farklı ve bu lezzetli tatlı çayın yanında esşiz olacak.

Tarif için tıklayınız: Kahveli ve çikolatalı güllaç

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5. gün iftar menüsü
RAMAZAN
5. gün iftar menüsü

4. gün iftar menüsü
RAMAZAN
4. gün iftar menüsü

3. gün iftar menüsü
RAMAZAN
3. gün iftar menüsü

2. gün iftar menüsü
RAMAZAN
2. gün iftar menüsü

Gün gün iftar menüsü
RAMAZAN
Gün gün iftar menüsü
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