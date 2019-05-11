Ramazan ayına özel iftar menülerimizi damak tadınıza uygun tariflerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yöresel yemeklere değinerek bu Ramazan ayında da sofranıza farklı lezzetler taşımak istiyoruz. Tüm ay boyunca bu özel tarifler için Lokma'yı takipte kalın.

6. gün iftar menüsü

Bademli biberli mantar çorbası

Kızartması, salatası, dolması her şeyi ile sofralarımıza çok yakışan mantarın lezzet ve sağlık dolu çorbasını bu Ramazanda çok seveceksiniz. Bu lezzetli tarifi denemeyi unutmayın.

Tarif için tıklayınız: Bademli biberli mantar çorbası

Fırında pazılı tavuk

Tavuk yemekleri hem kolay hem lezzetli olur. Pratik yapımı iftar sofranızı hazırlarken size kolaylık sağlarken bu yemeğe pazı çok yakışacak. Farklı bir tarif denemek isteyenlerin ise gözdesi olacak.

Tarif için tıklayınız: Fırında pazılı tavuk

Taze otlu ve parmesanlı makarna



Makarnayı küçük büyük sevmeyen kimse yoktur. Her sosun yakıştığı bu lezzet Ramazan sofralarında bile en çok tercih edilenlerden olacak.

Tarif için tıklayınız: Taze otlu ve parmesanlı makarna

Kahveli ve çikolatalı güllaç

Güllacın her hali lezzetli. Peki, çikolata ve kahvelisini hiç denediniz mi? Farklı ve bu lezzetli tatlı çayın yanında esşiz olacak.

Tarif için tıklayınız: Kahveli ve çikolatalı güllaç

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RAMAZAN 5. gün iftar menüsü

RAMAZAN 4. gün iftar menüsü

RAMAZAN 3. gün iftar menüsü

RAMAZAN 2. gün iftar menüsü