RamazanBugün ne pişirsem diyenlere Düğün çorbası
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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Bugün ne pişirsem? En güzel iftar menüleri!

Bugün ne pişirsem diyenlere: Düğün çorbası

Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in üçüncü günündeyiz. “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenlerin yine imdadına yetişmeye geldik. İftarda sıcak bir başlangıç yapmanız için sizlere Düğün çorbasını seçtik. Yapımını videolu olarak da izleyebileceğiniz düğün çorbasının tarifine hazırsanız başlıyoruz.

Lokma
Gaziantep mutfağının temsilcilerinden, etli düğün çorbası.
Gaziantep mutfağının temsilcilerinden, etli düğün çorbası.

İftarda “bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için ağzınıza layık bir çorbayla karşınızdayız. Gaziantep yöresine ait besleyici özellikteki düğün çorbasını sizlere seçtik. Çorbanın etli oluşu, tüm gün aç olan midenizi ödüllendirmek için oldukça doğru bir tercih olacaktır.

Misafirlerinize de ikram edebileceğiniz bu lezzetli çorbayı sadece iftarda değil sahurda da tüketebilmeniz mümkün. Hazırsanız en güzel iftar menülerinizin başlangıcı olacak düğün çorbasının tarifine başlıyoruz.

  • 4 kişilik için gerekli malzemeler
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 3 çorba kaşığı un
  • 1 madalyon kuzu gerdan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı nohut
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • Yarım limon suyu
  • 1 çimdik tuz
  • 1 adet yumurta

Düğün Çorbası
OYNAT 03:45
Düğün Çorbası
Bir çorba için yapım aşaması uzun görünse de, ana yemek gibi lezzetli bir çorba servis edeceksiniz.
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Tarifi

Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını alın. Tavaya unu ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun ve soğutun.

2 çorba kaşığı tereyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye alın ve kızdırın. Ardından gerdan etini ilave edin.

Sarımsağı kıyın ve tencereye ilave edin, etin ve sarımsağın kokusu çıkana kadar soteleyin.

Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin .

Tencereye nohutları da ilave edin. Tuzunu serpin ve pişmeye bırakın.

Bir cezvede iki çorba kaşığı tereyağını kızdırın, pul biberini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.

Yoğurdu bir karıştırma kasesine alın. Limon suyunu ilave edin ve karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Yoğurtlu karışıma, kavurduğunuz tereyağlı unu da ilave edip karıştırın. Çok koyu olursa bir miktar su ile açın.

Etleri kevgirle tencereden alın.

Etin kemiklerini ayıklayın ve didikleyip tabakta bekletin.

Kaynar haldeki etli çorbadan terbiye karışımına bir kepçe ilave edip çorbayı bağlayın.

Kenardaki etle nohutları ilave edin. Tuzunu kontrol edin.

Bir kaç dakika fokur fokur kaynadıktan sonra ateşten alın. Servis ederken üzerine önceden hazırladığınız yağlı sos ile servis edin. Taze çekilmiş karabiber serpin.

Ramazanda “Bugün ne pişirsem?” diye düşünenler için en güzel iftar menülerine eşlik edecek lezzetli düğün çorbası tarifini sizler için sunduk. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.

Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf Suresi (7/31)

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