Çin’de Ramazan bir sofrada geçiyor

Çin’de birçok etnik gruptan Müslüman, Ramazan ayını büyük bir coşku içinde geçiriyor. Başkent Pekin’deki Müslümanlar, kardeşlik ve dayanışma kültürünün arttığı, Müslümanların bir araya geldiği Ramazan ayını mümkün olduğu kadar birlikte idrak etmeye çalışıyor. Ülke genelinde verilen toplu iftarlarda bir araya gelen Çinli Müslümanlar, teravihe kadar sohbet ediyor. Başkent Pekin’in en eski ve en büyük camisi olan Niucie Camii, Ramazan için hazırlandı. Caminin Dernek Başkanı Ali Çang, camide her akşam iftar yemeği verildiğini ve bu iftarların gönüllülerin yardımıyla hazırlandığını söyledi. Çang, tüm Müslümanların caminin avlusunda birlikte iftar yaptığını, bu şekilde Ramazan ayının manevi bereketinden de istifade ettiklerini dile getirdi.

CAMİLER SOSYAL ALAN GİBİ

Çinli Müslümanlar, özellikle dini bayramlarda birlikte olmak için büyük çaba harcıyor. Ülke genelindeki iftar ve çeşitli etkinlikler, camilerde dayanışma içinde yapılıyor. İmsak vaktinin yerel saatle 03.00 sularında girdiği ve iftarın saat 20.00’ye doğru yapıldığı Çin’de Müslümanlar, yaklaşık 17 saat oruç tutuyor. Niucie Camisi, kentteki birçok cami gibi sosyal alanlar ve kadınlar mescidiyle külliye olarak da hizmet ediyor.

İSLAM KÜLTÜRÜ HER YERDE

İslam medeniyeti ve Çin uygarlığını harmanlayan Çinli Müslümanlar, bunu yemeklerine de yansıtıyor. Bir tür erişte olan “La mien”, ülke genelindeki Müslümanların en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor ve iftar sofralarında sık sık sunuluyor. Özellikle kuzey bölgelerde buharda pişen sebzeli ve etli mantı çeşitleri, pirinçli ve meyveli tatlılar, börek çeşitleri de iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 72 caminin bulunduğu Pekin’de 996’da inşa edilen Niucie Camisi, başkentin en eski camisi olarak biliniyor. Çin’deki 56 etnik azınlıktan 10’u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.