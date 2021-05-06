Ramazan Çocuklar EBAda "Erzurum ağzı" ile söylenen ramazan manileriyle hem öğreniyor hem eğleniyor
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Çocuklar EBA'da "Erzurum ağzı" ile söylenen ramazan manileriyle hem öğreniyor hem eğleniyor

Erzurum'da kurulan Anadolu Masal Evi'nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara, "Erzurum ağzı" ile Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ramazan manileri söyleniyor. "Akasya", "Çınar" ve "Gülbeyaz Nine" karakterleriyle sınıflarına çevrim içi misafir olduğu çocukların koronavirüs sürecinde neşe kaynağı olduğunu söyleyen okul öncesi öğretmeni Betül Ölmez; "Kısıtlama nedeniyle yüz yüze faaliyetlerimize ara verdik ancak kuklalarımla birlikte çocukların kaygı düzeyini azaltma adına online ortamda çocuklara eğitim vermeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çocuklar EBAda Erzurum ağzı ile söylenen ramazan manileriyle hem öğreniyor hem eğleniyor
"Gülbeyaz Nine biraz daha kültür aktarımı üzerine oluşturulmuş bir karakter.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen "Anadolu Masalları Projesi 81 ilde 81 Masal Evi" çalışmaları kapsamında açılan Erzurum Anadolu Masal Evi, hem öğrencilere hem de yetişkinlerin gelişimine olanak sağlıyor.

Öğrencilere yönelik masal anlatımları, atölye çalışmaları, ebru sanatı, resim çalışmaları, masal şarkıları, türküler ile vantrilok gösterisinin yapıldığı evde, şimdi Kovid-19 nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Burada görevli okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Betül Ölmez ise anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilere EBA üzerinden ramazan manileri seslendiriyor.

Ölmez, çok güzel geri dönüşler aldığını ifade ediyor.
AA
Ölmez, çok güzel geri dönüşler aldığını ifade ediyor.

Hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor

İdareci ve öğretmenlerle görüşerek sınıflara çevrim içi misafir olan Ölmez, öğrencileri Erzurum ağzı ile söylediği birbirinden farklı manilerle hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor.

Ölmez, yaptığı açıklamada, Erzurum Anadolu Masal Evi'nde Kovid-19 öncesi yüzlerce çocuğu ağırlayıp yüz yüze çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Birçok atölyede öğrencilere eğitimler verildiğini ifade eden Ölmez, masal atölyesinde kuklalarla, masal anlatan görevlilerle birlikte çok güzel etkinlikler yaparak kültürü çocuklara aksettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ölmez, çocuklara kısıtlamanın olumsuz etkilerini hissettirmemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kısıtlama nedeniyle yüz yüze faaliyetlerimize ara verdik ancak kuklalarımla birlikte çocukların kaygı düzeyini azaltma adına online ortamda çocuklara eğitim vermeye devam ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda çocuklarla buluşuyoruz." dedi.

Çocuklara kısıtlamanın olumsuz etkilerini hissettirmemeye çalışıyorlar.
AA
Çocuklara kısıtlamanın olumsuz etkilerini hissettirmemeye çalışıyorlar.

"Çok güzel geri dönüşler alıyorum"

"Akasya", "Çınar" ve "Gülbeyaz Nine" adında üç kukla karakterlerinin bulunduğunu ifade eden Ölmez, bu karakterlerle çocuklara geçmişi anlatmaya, onlarla etkinlikler yapmaya çalıştığını anlattı.

Ölmez, kukla karakterlerinin daha çok oyun odaklı olduğuna işaret ederek, "Gülbeyaz Nine biraz daha kültür aktarımı üzerine. Özellikle ramazan ayı olması nedeniyle onlara maniler söylüyorum. Ramazanın önemiyle ilgili Erzurum ağzıyla çocuklara ilahiler ve şarkılar aktarmaya çalışıyorum. Amacımız, aktarırken de hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlamak. Çok güzel geri dönüşler alıyorum." ifadelerini kullandı.

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