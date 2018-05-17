Duş almak orucu bozar mı? sorusuna, ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez diyen Diyanet'en detaylı açıklama geldi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçluyken dikkat edilmesi gerekenler konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan Diyanet, bu yıl da aynı ikazlarda bulundu. Orucu bozan şeyler? Başlığı altında yüzlerce soru yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez Duş almak orucu bozar mı? sorusuna yanıt getirdi. Yıkanma esnasında boğaza su kaçma ihtimaline karşı orucun tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden Müslümanlar, konuyu Diyanet’e sormuştu ve yanıt gecikmedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Duş almak orucu bozar mı? sorusuna işte bu yanıtı verdi.

Mideye su kaçırmamak şartı var

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların duş alırken dikkatli olması gerektiğini, aksi halde sindirim organına suyun ulaşması halinde orucun bozulacağını söylüyor. Yıkanma esnasında suyun boğaza kaçması ihtimalini değerlendiren vatandaşlara Diyanet, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir hatırlatmasında bulunuyor.

Peki denize girmekle oruç bozulur mu?

Diyanet, Ramazan ayında en çok merak edilen bir diğer soruya da yanıt getirdi. İşte, denize girmek orucu bozar mı? sorusunun cevabı

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

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