Fırında Kuzu Bonfile

Bütün malzemeleri bir karıştırma kabında ovarak birbirine yedirin ve streç film ile üzerini kapatıp 1 gece buzdolabında dinlendirin.
Küçük boy bir fırın kabına eti yerleştirin etrafındaki harcını da üzerine dökün. Pişirme kâğıdı ile üzerini kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Eti servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin.
- Hazırlama süresi: 12 saat
- Pişirme süresi: 30 dakika
- Servis sayısı: 3 kişilik
- Malzemeler
- 250 gram tek parça kuzu bonfile
- 2 diş kıyılmış sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 dal biberiye yaprakları
- Yeteri kadar tuz
- Yeteri kadar toz karabiber