​Fırında Kuzu Bonfile​ tarifi Fırında Kuzu Bonfile Et severler, ete doyacağınız şahane bir tarif sizlerle. Yumuşacık kıvamıyla ve enfes lezzetiyle fırında kuzu bonfile iftarlarınız için harika bir ana yemek olacak. Pratik ve kolay bir şekilde hazırlanabilen fırında kuzu bonfile tarifini etsiz olmaz diyenler mutlaka denemeli.

Haber Merkezi 29 Nisan 2020, 11:00 Son Güncelleme: 29 Nisan 2020, 11:17 Yeni Şafak