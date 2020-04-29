Ramazan Fırında Kuzu Bonfile
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RAMAZAN SOFRASI

​Fırında Kuzu Bonfile​ tarifi

Fırında Kuzu Bonfile

Et severler, ete doyacağınız şahane bir tarif sizlerle. Yumuşacık kıvamıyla ve enfes lezzetiyle fırında kuzu bonfile iftarlarınız için harika bir ana yemek olacak. Pratik ve kolay bir şekilde hazırlanabilen fırında kuzu bonfile tarifini etsiz olmaz diyenler mutlaka denemeli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fırında Kuzu Bonfile​ tarifi
​Fırında Kuzu Bonfile​ tarifi

Bütün malzemeleri bir karıştırma kabında ovarak birbirine yedirin ve streç film ile üzerini kapatıp 1 gece buzdolabında dinlendirin.

Küçük boy bir fırın kabına eti yerleştirin etrafındaki harcını da üzerine dökün. Pişirme kâğıdı ile üzerini kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Eti servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin.

  • Hazırlama süresi: 12 saat
  • Pişirme süresi: 30 dakika
  • Servis sayısı: 3 kişilik
  • Malzemeler
  • 250 gram tek parça kuzu bonfile
  • 2 diş kıyılmış sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 dal biberiye yaprakları
  • Yeteri kadar tuz
  • Yeteri kadar toz karabiber
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