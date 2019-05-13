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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Sorumluluğun bilincinde olan her kul için vahiy, bir hidayet kapısıdır.

Kulluk bilinci

Vahiy, Allahtan insana bir iletişimdir. Yani Allah-insan ilişkisinin, Allah’tan insana doğru olanını temsil eder. İnsanın Allah’a yönelik iletişimi ise kulluk bilinci ve ibadet sayesinde gerçekleşir. Rabbimizin keremi ve cömertliği, bu iletişimde insanı nesne durumuna düşürmemesinde, insana da kendisiyle iletişim kurabilmesi için vasıtalar sunmasında zühur eder.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulluk bilinci ve ibadet.
Kulluk bilinci ve ibadet.

İnsanın sevgisini, korkusunu, teslimiyetini istismar etmeyen yegane mercii Allah'tır. İşte bu noktada Allah, kendisinin özne, insanın da nesne olmasını istememektedir. Çünkü Allah'ın beklediği kölelik değil, kulluktur. Köle ile kulun farkını ise şöyle açıklayabiliriz; hiçbir efendi, kölesinin irade kullanmasını istemez. Çünkü kölenin iradesi arttıkça efendinin onu yönetme yeteneği kaybolur. Onun üzerindeki saygınlığı gider. Oysa Allah kul ilişkisi böyle değildir. Aksine Allah bizatihi iradeyi veren ve kullanılmasını emredendir.

İbadet ve dua, Allah'tan insana gelen iletişimin insandan Allah'a olan boyutudur.


Cenab-ı Allah kullarına, "Ey kulum! Dünyada iken ben her an seninleydim, peki sen kiminleydin?" diye soracaktır. Ne yeryüzüne ne gökyüzüne sığmayan, sadece mümin kulunun kalbine sığan Allah; kulundan vahyinin karşılığı olarak ibadet beklemektedir.
İhlaslı kulu sıradan kuldan ayıran, ihlaslı kulun hayatının her anında Rabbinin kendisini gözetlediğini hissetmesi ve buna uygun hareket etmesidir. İhlaslı kul ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Rabbinin nazarını hisseder ve tam anlamıyla Rabbinin huzurunda yaşar. Çünkü aşık, sevdiğini hatırlamak ve düşünmek ister. İlahi olana aşık ise, tüm halleriyle Allah'ı zikreder, bu hakikate düçar olanlar için bir yükümlülüktür.

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