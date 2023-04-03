Ramazan Lüks sofralara karşı Ümmet İftarı geleneği sürdürülüyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Lüks sofralara karşı 'Ümmet İftarı' geleneği sürdürülüyor

İslam coğrafyasının yoksul ve fakir kesimlerini hatırlamak, sınırsız doyum sofralarına karşı oruç tutmanın ve iftar sofralarının asıl maksadını idrak etmek için 12 yıldır devam eden 'Ümmet İftarı' geleneği bu sene de yerine getirildi. Sadece simit, hurma ve sudan oluşan iftar menüsünde davetliler yer sofralarında yerini aldı.

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Haber Merkezi IHA
Lüks sofralara karşı Ümmet İftarı geleneği sürdürülüyor
Gelenekselleşen 'Ümmet İftarı' 12. sene de yapıldı.

Kayseri Kent Merkezi’nde Ramazan Ayı’nda bir gelenek haline gelen, özellikle birçok kesimden gençlerin katıldığı ‘Ümmet İftarı’nın bu yıl 12.’si Ramazan Ayı’nın her Pazartesi günü Hunat Medresesi içinde devam ediyor.

'Ümmet İftarı' menüsünde simit, hurma ve su ikram ediliyor.
'Ümmet İftarı' menüsünde simit, hurma ve su ikram ediliyor.

İslam coğrafyasının Afrika gibi fakir ve yoksul kesimlerini hatırlamak ve lüks zengin iftar sofralarını protesto etme maksadıyla başlatılan ’Ümmet İftarı’ adıyla gelenekselleşen bu uygulama, her geçen gün artan katılımlarla devam ediyor.

Sadece simit, hurma ve sudan oluşan iftar menüsü, yer sofralarında oturan davetliler tarafından geçtiğimiz yıllarda Bürüngüz Camii’nin yanındaki alanda ikram edilirken, hava şartlarının soğumasından dolayı bu yıl Hunat Medresesi içine alındı.Kayseri kent merkezindeki tarihi Hunat Medresesi içinde portatif masalarda ve yer sofrasında ikram edilen iftariyeliklere, bir çok farklı kesimden insanlar katılmaya devam ediyor

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