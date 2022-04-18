Ramazan Maden suyu içenler oruç tutarken daha az yorgunluk hissediyor
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Maden suyu içenler oruç tutarken daha az yorgunluk hissediyor

Maden suları, içeriğindeki zengin mineral yapısıyla Ramazan ayında oruç tutanların yorgunluk şikayetlerine iyi geliyor. Ramazan ayında oruç tutan insanların uyku ve susuz kalmanın oluşturduğu yorgunluk hissini azaltmak için maden suyu içilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Doç. Dr. Muhammet Emin Çam maden sularında bulunan bikarbonat ve magnezyumun enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Maden suyu içenler oruç tutarken daha az yorgunluk hissediyor
Maden Suyu.


Ramazan ayında oruç tutanları zorlayan yorgunluk hissini azaltmak için, düzenli ve daha sık maden suyu tüketmenin yararlı olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluğun en temel nedenlerinden biri, kan şekerinin düşmesi olarak tanımlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, insan vücudunda kan glukoz seviyesini ayarlayan temel hormonun insülin olduğunu söyledi. Emin Çam şu bilgileri aktardı: “İnsülinin reseptörüne bağlanması ile glukozun kas hücresine alınması, karaciğerde glikojen yağ dokusunda ise lipid sentezi tetiklenmiş olur. Ancak vücut içerisinde insülin direnci geliştiği zaman insülin üretimi olmasına rağmen insülin reseptörlerine bağlanamaz ve glukoz hücre içine alınamayarak kan glukoz seviyesi artar. Vücut içerisindeki glukoz dengesinin ayarlanmasında görev alan iki önemli mineral ise bikarbonat ve magnezyumdur.”

Magnezyum sağlıklı bir hücre yapısı için büyük önem taşıyor

Doç. Dr. Çam magnezyumun; insülin reseptörünün çalışmasında doğrudan görev aldığını ve bu yönüyle insan vücudunun enerji ihtiyacını gidermekte kritik önem taşıyan glukozun hücreye alınmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını aktardı. Çam, “Magnezyum insülin reseptörünün hücre içi alanına bağlanarak insülinin reseptörüne bağlanması sonrası gerçekleşen hücre içi olayları düzenler. Böylece insülin duyarlılığını artırır. Yapılan bazı çalışmalarda, oral magnezyum takviyesinin kas hücrelerinin hücre zarındaki glukoz taşıyıcılarının sayısını artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle glukoz daha hızlı ve daha etkili bir şekilde hücre içine alınır. Böylece enerji ihtiyacı için gerekli olan glukoz hücreye alınmış ve sonucunda yorgunluk giderilmiş olur” dedi.

Maden suyu tüketimi Ramazan’da daha da önem kazanıyor

İnsan vücudunun günlük olarak ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi için ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması adına maden sularının oldukça değerli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Muhammet Emin Çam şöyle konuştu: “Özellikle Ramazan ayında vücudumuzun ihtiyacı olan enerjinin karşılanması ve oldukça dikkat edilmesi gereken glukoz metabolizması dengesinin korunması için günlük olarak ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması çok önemlidir. Bu sebeple düzenli maden suyu tüketilerek sadece bu mineralleri değil vücutta fonksiyonel öneme sahip kalsiyum, potasyum, sodyum, klorür gibi diğer mineraller de doğal yoldan kolayca yerine konulmuş olur”
Kızılay Erzincan magnezyum yönünden oldukça zengin
Gelirinin tamamını ‘iyilik’ için kullanan ve Afyonkarahisar ve Erzincan’daki iki farklı kaynaktan elde ettiği ürünlerini milyonlarca tüketiciyle buluşturan Kızılay Doğal Maden Suları, Ramazan ayında oruç tutanlar için değerli bir katkı sunuyor. Bilindiği gibi Türkiye’deki maden suyu varlığı bakımından gerek Afyonkarahisar gerekse de Erzincan kaynakları benzersiz özellikler taşıyor.

Önemli bir mineral kaynağı olarak öne çıkan Kızılay Doğal Maden Suları, insan vücudunun sentezleyemediği ve düzenli olarak vücuda alınması gereken önemli bileşikleri içeriğinde bulunduruyor. Kızılay Afyonkarahisar maden suları 3480 mg/l ile Türkiye’nin en zengin mineral kaynağı iken Erzincan maden suları da 317 mg/l ile dünyanın en zengin magnezyum kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Ramazan ayında yorgunluktan şikayet edenler için Kızılay Erzincan zengin magnezyum içeriğiyle büyük destek sağlıyor.

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