Ramazan Osmanlıda Ramazan geleneği "Baklava Alayı"
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RAMAZAN HABERLERİ

Osmanlı'da Ramazan geleneği: "Baklava Alayı"

Osmanlı padişahları tarafından verilen 500 yıllık bir gelenek...

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Baklava, Osmanlı'da devlet törenlerine de giren lezzetti.
Baklava, Osmanlı'da devlet törenlerine de giren lezzetti.

Osmanlı Devletinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk olarak başlatılan "Baklava Alayı" geleneği Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasına kadar devam etti. İstanbul'da her Ramazan büyük bir coşkuyla beklenen bu gelenek halk tarafından merakla beklenen bir gelenekti.

Sultanahmet’ten Baklava Alayı geçti
RAMAZAN
Sultanahmet’ten Baklava Alayı geçti

Osmanlı'da Ramazan geleneği:
Osmanlı Devleti döneminde hükümdarların iftar geleneğine önem vermesi hakimiyet'in sembolü niteliğindeydi. En yetenekli baklava ustalarının imal ettiği baklavalar Ramazan ayının olmazsa olmaz geleneklerinden biriydi.
Osmanlı'da Ramazan geleneği:
Ramazan ayının ortasında padişahlar tarafından verilen bu gelenek askerlere bir iltifat niteliğindeydi. Her on askere bir sini baklava tepsisi düşecek şekilde hazırlıklar yapılırdı.
Osmanlı'da Ramazan geleneği:
Silahta Ağa'nın ilk siniyi padişah adına almasıyla başlayan bu tören nizami bir şekilde her bir siniyi ikişerli şekilde bölünmüş askerlerin yüklenmesiyle devam ederdi. Her bölüğün amirleri önde olmak suretiyle baklava sinilerini taşıyan askerlerinde onun arkasında yer almasıyla saray kapılarından çıkılır, kışlalara doğru yürüyüş başlardı.
Osmanlı'da Ramazan geleneği:
İstanbul halkı'da saraydan çıkan "Baklava Alayı"na büyük bir sevgi gösterirdi. Halk içinde bir gelenek haline gelen "Baklava Alayı" Ramazan ayının önemli motiflerinden biriydi.
Osmanlı'da Ramazan geleneği:
Osmanlı Devleti'nde bir devlet törenine adını veren baklava Osmanlı padişahlarının hükümdarlığında pekişmesini sağlardı. Baklavayı Osmanlı Devleti'nin saltanatının bir sembolü haline çeviren bu gelenek, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra son buldu.
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