Ramazan Kudüs'te yaşanır

Filistin'in ve dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'daki geleneksel iftar sofralarında buluşan Müslümanlar, burada Ramazan günlerinin manevi ikliminin benzersiz olduğunu belirtiyor. Kudüslü Umm Nureddin Recebi, ailesi ve işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinden gelen misafirleriyle Mescid-i Aksa iftar açmak için yanlarında maklube getirmiş. 63 yaşındaki Recebi, "Mescid-i Aksa’daki Ramazan atmosferi büyüleyici. Ben Aksa için yaşıyorum. Her yıl bu anı bekliyoruz." diye konuştu.

TÜRKLER RAMAZAN'I BURADA YAŞAMALI

Mescid-i Aksa’nın avlusunda iftar açmak için bekleyen yabancılar arasında her yıl olduğu gibi yine çok sayıda Türk de bulunuyor. Almanya’da doğup büyüyen ve İstanbul’da eğitimine devam eden 27 yaşındaki Hicran Dilber, bu mübarek günlerde Kudüs’te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Avrupalı bir Türk turist grubuyla ikinci kez Kudüs’e gelen Dilber, "Buraya geldikten sonra ömrümde Ramazan'ı ilk kez yaşıyor gibi hissettim. Buradaki insanların onca baskının altında bile bu kadar mutlu ve basiretli olup bu kadar güzel kardeşlik içerisinde iftar yapıyor olabilmeleri, Ramazan'ı bu kadar güzel kutluyor olabilmeleri açıkçası çok takdire şayan." dedi. Türk halkına Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmenin önemini anımsatan Dilber, şöyle devam etti: "Türk kardeşlerimize, burayı boş bırakmayıp daha çok gelmelerini tavsiye ediyorum."

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ZORLUKLARA RAĞMEN GELECEĞİZ

İsrail’in katı engelleri nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin çoğu, Kudüs’e gelemiyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden sadece kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlı erkeklerin Mescid-i Aksa'ya gelmeleri için işgal altındaki Doğu Kudüs'e girişlerine izin veriyor. El-Halil’den gelen Filistinli genç kadın İnas Helavi, "Buraya gelebilmek için en az dört kontrol noktasından geçiyoruz. Ramazan'daki oruç hali ve Mescid-i Aksa’ya ulaşmak için çektiğimiz yorgunluğa rağmen buraya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Fransa'dan yürüyerek Filistin'e geldi

Fransız Müslüman Neil Dauxois, 10 ayda 3 bin 900 kilometre yolu katederek Mescid-i Aksa'ya gelmesinin ardından Filistinliler tarafından sevgi seliyle karşılandı. Annesi Cezayirli olan 26 yaşındaki Fransız Müslüman Dauxois, Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında itikafa girmek amacıyla 10 ay önce Fransa'dan yola çıktı. Omzunda kamp çantasıyla aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkeden geçerek 3 bin 900 kilometre yol kateden Dauxois, Ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'ya vardı. Dauxois, Mescid-i Aksa yolunda, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün'den yürüyerek Kudüs'e ulaştığı macerasını "Bazen iyi bazen çok zor" şeklinde tanımladı. Kudüs’e geldiğinde çok şaşırdığını belirten Dauxois, "Çünkü insanlar bana sarılıp öpüyordu. Beni samimi misafirperverlikle karşıladılar. Burada olmaktan çok mutluyum. Duygularımı açıklayamam." ifadelerini kullandı. Filistinlilerin kendisini sürekli evlerine davet ettiğini veya yolda durdurup fotoğraf çektirmek istediğini anlatan Fransız genç, "Ben burada olmaktan çok mutluyum ancak birçok Filistinli buraya gelemiyor, buranın hayalini kuruyorlar. Kalbim onlar için ağlıyor." diye konuştu.

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