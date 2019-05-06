Ramazan'ın ilk iftarı

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan coşkuyla karşılandı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan üç aylardan Ramazan’ın ilk orucu için dün gece sahura kalkıldı.

İstanbul'da ilk iftar 20.12'de, Ankara'da 19.54’te, İzmir'de ise 20.14’te yapıldı.

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En uzun oruç Sinop'ta tutulacak

Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tuttu.

Sağlıklı bir Ramazan için 9 kural

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken 9 önemli noktayı şöyle anlattı: