Ramazan'ın ilk iftarı

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan coşkuyla karşılandı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan üç aylardan Ramazan’ın ilk orucu için dün gece sahura kalkıldı.
İstanbul'da ilk iftar 20.12'de, Ankara'da 19.54’te, İzmir'de ise 20.14’te yapıldı.
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En uzun oruç Sinop'ta tutulacak
Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tuttu.
Sağlıklı bir Ramazan için 9 kural
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken 9 önemli noktayı şöyle anlattı:
- MUTLAKA SAHURA KALKIN: Açlık metabolizma hızını yavaşlatır. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda metabolizma hızı iyice yavaşlar. Ramazan’da kilo alan kişiler genelde sahura kalkmayanlardır.
- ANA YEMEK İÇİN BEKLEYİN: Ana yemek için bir süre beklemek gerek. Hafif bir çorba sonrasında 15 dk. bekledikten sonra ana yemeğe geçmek sofradan çok daha rahat kalkılmasına yardımcı oluyor.
- TATLI YERİNE MEYVE: Tatlı yerine mevsim meyveleri tercih edilmeli. Meyve yetmez diyenler, en hafif tatlılardan olan dondurma yiyebilir, sütlü tatlı tercih edebilir.
- 10-12 BARDAK SU: Oruçlu geçen süre uzadıkça vücut da susuz kalır. Bunu önlemenin yolu ise iftarla sahur arasında 10-12 bardak su içmek.
- KALORİLİ KAHVALTILIKLARA YÖNELMEYİN: Kalorili kahvaltılıklar yerine salatalık, domates, biber ve maydanoz, dereotu, tere, roka gibi lif oranı yüksek besinler yiyin. Tok tutan yumurtayı ihmal etmeyin.
- ÇAY VE KAHVENİN YANINDA SU İÇİN: Kahve ve çay vücuttan su atımını hızlandırır. Vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Tansiyon sorunu olmayan kişiler soda da tercih edilebilir.
- LİFLİ YİYECEKLERİ TERCİH EDİN: Uzun süre açlık kabızlığa neden olabiliyor. Lifli gıdalar tüketin. Kefir, probiyotik yoğurt, kuru kayısı, kuru incir ve armut tercih edin.
- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YER AYIRIN: Protein kaynağı olan yoğurdu ve ayranı tüketebilirsiniz. Meyveli yoğurtla tatlı ihtiyacınızı da giderebilirsiniz.
- YÜRÜYÜN: Ramazan’da yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve sindirimi rahatlatmak için iftardan sonra 20-25 dakika yürümeye çalışın.