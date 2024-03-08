Yeryüzü Doktorları açlıkla mücadeleyi sürdürecek

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerine göre, dünyada yaklaşık 783 milyon insan temel gıdaya erişim sağlayamadığı için açlık kriziyle uğraşırken 50'den fazla ülkede yaklaşık 47 milyon kişi açlığın eşiğinde hayatını sürdürüyor. Yeryüzü Doktorları ihtiyaç sahibi ülkelerde yaşanan açlık problemleri için uzun yıllardır beslenme sağlığı tedavileri uyguluyor. Tıbbi beslenme tedavileri ile bir insanı yeniden hayata tutundurmak için çalışan dernek, bu yıl da başlattığı “Hayat Kurtarılmaya Aç” kampanyası ile mücadeleye devam ediyor.

BESLENME SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE TEDAVİ

Yeryüzü Doktorları, uzun süreli açlık sonucu gıdalardan yeterli enerji, protein ve diğer besin maddeleri alınamayınca ortaya çıkan malnutrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisi hizmeti verdiği beslenme sağlığı merkezleri açıyor. Beslenme yetersizliğinin sıkça yaşandığı coğrafyalarda açtığı merkezlerde günlük gıdalarla beslenemeyen ve özel hazırlanan takviye gıdalarına ihtiyaç duyulan malnutrisyon hastalığında en hassas grup olan 5 yaş altı çocuk ve hamile/emziren anneleri muayene ederken oluşan sağlık sorunları için tıbbi beslenme tedavileri uyguluyor. Açtığı merkezlerle faaliyetlerinin devamlılığını sağlayan dernek, bu kapsamda Afganistan, Yemen, Çad ve Somali’deki beslenme merkezlerinde binlerce insanın sağlığına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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20 ÜLKEDE RAMAZAN’IN BEREKETİNİ PAYLAŞACAK

Yeryüzü Doktorları beslenme sağlığı projelerini desteklemek ve Ramazan ayının bereketini her yıl olduğu gibi bu yıl da uzak coğrafyalara taşımak için 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapacak. Ramazan ayı boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Hindistan, Kazakistan, Mali, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Türkiye, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Gazze, Etiyopya ve Togo’da kumanya dağıtacak ve iftar sofraları kuracak.

880 TL’lik bağışla hayat kurtarabilirsin

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney “Muhtelif coğrafyalarda her gün binlerce insan gıdaya ulaşamazken açlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesi yaşıyor. Protein ve enerjiden yoksun beslenme sonucu ortaya çıkan ve beraberinde enfeksiyonun da görüldüğü bir hastalık olan malnutrisyon, her gün binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. Açlıkla karşı karşıya olan insanların yüzde 70'i savaş ve şiddetten etkilenen bölgelerde yaşıyor. Maalesef bu sebeple 7 Ekim’den beri süren saldırılar sonucu Gazze’de açlıktan ölümler yaşanmaya başladı. Bugüne kadar 100 bini aşkın kişinin yeniden hayata bağlanmasına vesile olduk. Dernek olarak başlattığımız “Hayat Kurtarılmaya Aç” kampanyamız ile bu yıl da ihtiyaç sahibi ülkelerde beslenme sağlığı problemlerine dikkat çekmek istiyoruz. Yapacağınız 880 TL tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi bağışı ile açlıktan ölmek üzere olan birinin hayata tutunmasını sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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