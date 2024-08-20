Yüksektek düşerek hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği iddia edilen Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında? İşte Reha Muhtar'ın hayat hikayesi.
Reha Muhtar kimdir?
Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yazları doğduğu şehir olan İstanbul'da geçiren Reha Muhtar, babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretmen olmasından ötürü kışları Ankara'da geçiriyordu. İlerleyen zamanlarda kendisi de ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da Tek Ankara Koleji'nde tamamladı.
Reha Muhtar ne iş yaptı?
Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Muhtar, 1983 senesinde Milliyet bünyesinde gazeteciliğe başladı. İki sene Milliyet'te çalıştıktan sonra TRT bünyesine dahil olan Muhtar, TRT'nin Atina, Yunanistan muhabiri olarak ülkemiz genelinde tanınmaya başladı.
Burada da bir süre görev aldıktan sonra 1991 senesinde Ateş Hattı programını hazırlamaya başladı.
1993 senesinde TRT'deki görevinden ayrılan Muhtar Kanal D'de çalışmaya başladıysa da, 1994'te Kanal D'nin satılmasının ardından tekrar TRT'ye döndü.
Reha Muhtar nerelerde çalıştı?
Bundan sonra çeşitli TV kanallarında kendi hazırladığı programları ve Ana Haber Bültenlerini sunan Reha Muhtar'ın çalıştığı kanallar sırasıyla;
1985-93: TRT
1993-94: Kanal D
1994-95: TRT
1995: Star TV
1995-96: Kanal D
1996-2002: Show TV
2002-03: Star TV
2004-06: atv
2006: Show TV
2007: FOX
2008: Kanal 1
2008: Show TV
2009: CNN Türk
2009-11: Kanaltürk
1991-1993, 1994-1995: Ateş Hattı (TRT 1)
1993, 1994-1995: TRT 1 Ana Haber Bülteni (TRT 1)
1993-1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
1993-1994: Ateş Hattı (KANAL D)
1994: Seçim 1994 (KANAL D)
1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D) (Jülide Ateş ile birlikte)
1995: Ateş Hattı (STAR TV)
1995-1996: Haber Hattı (KANAL D)
1996-2002: Ateş Hattı (SHOW TV)
1996-2002: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
1999: Seçim 1999 (SHOW TV)
2002: Reha Muhtar'a İtiraf (STAR TV)
2002: Reha Muhtar'la Hayatım Roman (STAR TV)
2002: Reha Muhtar'la Her Nerede Yaşıyorsan Türkiye (STAR TV)
2002: Seçim 2002 (STAR TV)
2002: Star TV Ana Haber Bülteni (STAR TV)
2002-2003: Ateş Hattı (STAR TV)
2002-2003: Reha Muhtar'la Hayatın İçinden (STAR TV)
2004: Akademi Türkiye (ATV)
2005: Futbol Ateşi (ATV)
2005-2006: Ateş Hattı (ATV)
2006: PişşTi (SHOW TV) (Hülya Avşar, Deniz Akkaya, Mehmet Ali Erbil,
Demet Akbağ, Beyazıt Öztürk ve Ajda Pekkan'la birlikte)
2006: Reha Muhtar TV (SHOW TV)
2007: Çapraz Ateş (FOX) (Mehmet Ali Ilıcak ve Nazlı Ilıcak'la birlikte)
2008: Doğruların Zamanı (SHOW TV)
2009: Çok Farklı (CNN TÜRK)
2009-2011: Son Kale (KANALTÜRK)
2011: Çok Farklı (KANALTÜRK)