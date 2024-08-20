Kamala Harris ABD'nin yeni başkanı mı olacak? sorusu merak edilirken, ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi. Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Demokratların adayı Kamala Harris’in hayatı merek konusu oldu. ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve seçimi kazanması halinde Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. Başkan Yardımcısıdır ve bu görevi Ocak 2021'den beri devam ettirmektedir. Peki ABD başkan adayı Kamala Harris kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kamala Harris’in özgeçmişi.