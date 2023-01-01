49 kiloda yarışan Büyükşehirli Kılınç, rakiplerini saf dışı bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve Şubat ayında gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası müsabakalarında milli takım adına yarışmaya hak kazandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 72 ilden 745 kulübe mensup 2047 sporcunun katıldığı şampiyona ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Ezgi Yağmur Kılınç’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.