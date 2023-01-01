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Sakarya Büyükşehirli sporcu Taekwondo’do Türkiye üçüncüsü oldu
Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü taekwondo takımı sporcularından Ezgi Yağmur Kılınç, Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.
12:54 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ezgi Yağmur Kılınç

Ezgi Yağmur Kılınç

13-17 Ocak tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen şampiyona büyük heyecana sahne oldu.

49 kiloda yarışan Büyükşehirli Kılınç, rakiplerini saf dışı bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve Şubat ayında gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası müsabakalarında milli takım adına yarışmaya hak kazandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 72 ilden 745 kulübe mensup 2047 sporcunun katıldığı şampiyona ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Ezgi Yağmur Kılınç’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

#ezgi yağmur kılınç
#teakwondo
#sakarya büyükşehir belediyesi
1 saat önce
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Sakarya Büyükşehirli sporcu Taekwondo’do Türkiye üçüncüsü oldu
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