1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.

Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

Aydın, 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak seçildi ve 4 yıl boyunca çok başarılı bir Baro Başkanlığı yürüttü. Hukuki deneyimi ve liderlik vasıflarıyla Ağrı’nın hukuki sorunlarına çözüm arayan bir yaklaşım sergiledi.

Ağrı’nın içinde bulunduğu sorunlara çözüm aramak amacıyla Ağrı Sivil Toplum Platformu’nda 2018-2023 yılları arasında Platform Başkanı olarak görev alan Aydın, şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için çalışmalara aktif rol almıştır.