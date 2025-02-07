Meteoroloji, hava durumu tahminlerini açıklayarak kar ve yağmur uyarısında bulundu. Meteoroloji genel Müdürlüğü (MGM) 7 Şubat Cuma günü hava tahmin raporunu paylaştı. Peki, Şanlıurfa’da hava durumu bugün nasıl olması bekleniyor? Şanlıurfa'da kar ve yağış olacak mı? İşte Meteoroloji'den 5 günlük Şanlıurfa hava durumu raporu...
Meteoroloji genel Müdürlüğü (MGM) 7 Şubat Cuma günü hava tahmin raporunu paylaştı. Şanlıurfa’ya uzun bir aradan sonra dün ilk yağmur yağdı. Yağan yağmurlar üreticilerin ve vatandaşların yüzünü güldür. Peki yağışlı hava kütlesi devam edecek mi?
Şanlıurfa'da hava nasıl olacak?
Günün ilerleyen saatlerde 15:00-21:00 arasında nem oranın yüzde 96 çıkması beklenirken rüzgarda azda olsa biraz düşme tahmin ediliyor. Bu saat aralığında az olsa yağışın devam etmesi bekleniyor. Gece saat 12:00’den sonra ise yoğun bulutlu bir hava ile birlikte nem oranın yüksek olması bekleniyor.