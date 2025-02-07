Meteoroloji genel Müdürlüğü (MGM) 7 Şubat Cuma günü hava tahmin raporunu paylaştı. Şanlıurfa’ya uzun bir aradan sonra dün ilk yağmur yağdı. Yağan yağmurlar üreticilerin ve vatandaşların yüzünü güldür. Peki yağışlı hava kütlesi devam edecek mi?

Günün ilerleyen saatlerde 15:00-21:00 arasında nem oranın yüzde 96 çıkması beklenirken rüzgarda azda olsa biraz düşme tahmin ediliyor. Bu saat aralığında az olsa yağışın devam etmesi bekleniyor. Gece saat 12:00’den sonra ise yoğun bulutlu bir hava ile birlikte nem oranın yüksek olması bekleniyor.