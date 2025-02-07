İki yıl sonra aynı saatte aynı yerde: Depremin yıl dönümünde acılar tazelendi

Büyük depremin vurduğu kentlerde yakınlarını kaybedenler, erken saatlerden itibaren ellerinde çiçeklerle mezarlıklara akın etti. Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Gözyaşlarının sel olduğu ziyaretlerde acı ilk günkü tazeliğini koruyordu.

Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, kızının mezarını ziyaret etti. Yaşananları unutamadığını,

o günleri atlatamadığını ifade eden acılı adam, “2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiç geçmeyen bir şey. 6 Şubat hiç geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Hep kızımı bekliyoruz, geldi gelecek diye. Yüzü gözümüzün önünden hiç gitmiyor” dedi.











