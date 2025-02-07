İki yıl sonra aynı saatte aynı yerde: Depremin yıl dönümünde acılar tazelendi

Dün 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yıl dönümüydü. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’ı yıkan depremde hayatını kaybeden 53 bin 737 kişi anıldı. Bu 11 şehirde, ilk depremin yaşandığı saat 04.17’de vatandaşlar cadde ve sokaklardaydı. Camilerden selalar okundu. Kur’an okunup dualar edildi ve meşaleli sessiz yürüyüşler yapıldı. Vatandaşlar yıkılan sembol binalar, anıtlar ve mezarlıklara karanfiller bıraktı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anılıyor. 2 sene önce merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem, 11 ili yıkıp geçti. Asrın felaketinde yıkılan binalarda 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Yıkım yaşanan kentlerde hayatın normale dönmesi için inşa ve altyapı çalışmaları sürerken, yürekleri yakan acı ise ilk günkü gibi taze.
Telefonların ışıklarını yakıp Türk bayrakları, “Deprem değil, ihmal öldürür”, “Unutmadık”, “Özlemle anıyoruz” yazılı dövizler, kaybettiği yakınlarının fotoğrafları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi, daha sonra kentlerde yıkılıp sembol olan binaların bulunduğu noktalar, anıtlar ve mezarlıklara yöneldi. Gözyaşları arasında buralara karanfil bırakan depremzedeler, kaybettiği yakınlarını anıp dualar etti.
Anma programına katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Saatler 04.17’de takılı kaldı
6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda 04.17'de takılı kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüyen Kahramanmaraşlılar, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ebrar Sitesi’nin yıkıldığı yere gelen aileler, ateş başında nöbet tuttu.
Kimliği belirsiz çocuk yok
Asrın felaketinden sonra Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınan 1912 depremzede çocuktan 1879'u ailesine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer 33 çocuktan 6'sının aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldığı, 9'unun bakım ve koruma altına alındığı, 17'sinin tedavi sürecinde vefat ettiği, 1'inin de reşit olunca bakanlığa bağlı kuruluştan ayrıldığı bilgisini verdi. Depremin ikinci yıl dönümünde hastanelerde tedavisi devam eden ya da kimliği belirlenemeyen tek çocuğun bulunmadığı kaydedildi.
Asi Nehri’ne karanfil
Hataylılar Defne’ye bağlı Armutlu Mahallesi'nden Antakya’ya bağlı Saray Caddesi'ne yürüdü. Depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil, defne dalları ve reyhan atıldı. İskenderun’daki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.
Hüzün ilk günkü gibi
Diyarbakırlılar Galeria Sitesi ve Serin-2 Apartmanı'nın çöktüğü noktalarda toplandı. Depremde 9 yakınını kaybeden Mehmet Buldu, “İkinci yıl bitiyor ama sanki yeni olmuş gibi içimizde hüzün ve acı var” dedi. Ablası, eniştesi ve 3 yeğeni ölen Mehmet Şirin Ekinci ise “Yüzümüz gülse de içimiz yanıyor. Her gün benim için acı dolu geçiyor” diye konuştu.
Mesut Hançer 2 yıldır evlat acısıyla yanıp tutuşuyor.
Mesut Hançer 2 yıldır evlat acısıyla yanıp tutuşuyor.
Büyük depremin vurduğu kentlerde yakınlarını kaybedenler, erken saatlerden itibaren ellerinde çiçeklerle mezarlıklara akın etti. Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Gözyaşlarının sel olduğu ziyaretlerde acı ilk günkü tazeliğini koruyordu.
Kahramanmaraş'ta, enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, kızının mezarını ziyaret etti. Yaşananları unutamadığını,
o günleri atlatamadığını ifade eden acılı adam, “2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiç geçmeyen bir şey. 6 Şubat hiç geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Hep kızımı bekliyoruz, geldi gelecek diye. Yüzü gözümüzün önünden hiç gitmiyor” dedi.
Hatay İskenderun’da oğlunun kabri başına giden Aysel Çetinkaya, duygularını “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onsuz dayanamıyorum, 2 yıldır her gün buradayım. Acılarım halen taze, hiç dinmiyor” sözleriyle dile getirdi.
Diyarbakır'da eşi, oğlu, babası, kardeşi ve yengesini kaybeden, kendisi kurtulduktan sonra bir bacağı ampute edilen Yazgül Çaçan ise şunları söyledi: “Geceleri uyuyamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum. Oğlumun fotoğraflarına bakıp ağlıyorum. Buraya gelince biraz ferahlıyorum. İki yıl geçti ama acısı hiç bitmiyor.”
Depremde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin dört bir yanında hatimler indirildi. Felaketin yıl dönümünde başta depremin vurduğu iller olmak üzere 81 ildeki camilerde, ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Camilerde sabah namazlarından sonra hatim duaları yapıldı. Depremin vurduğu kentteki cami cemaati, namazdan sonra mezarlıkları ziyaret etti. Yakınlarının kabrine giden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.