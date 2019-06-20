Al sana Sayıştay raporu

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile çıktığı açık oturumda Sayıştay raporu olduğu iddia ettiği belge üzerinden iftiralar atan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde birçok usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda çarpıcı tespitler yer aldı. İşte o usulsüzlükler:

BAKIM, ONARIM, TADİLAT

* Bakım, onarım, tadilat, montaj ve benzeri yapım işleri için yapılan harcamalar doğrudan giderleştirildi. 8 milyon 926 bin 302 liralık harcama doğrudan giderler hesabına aktarıldı.

* Beylikdüzü Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile 'tahsis/kira/irtifak hakkı tesisi' suretiyle kullandığı taşınmazlara ilişkin bilgileri içeren taşınmaz kayıt form ve icmal cetvelleri düzenlenmedi, böylelikle tapu kayıtlarına göre Beylikdüzü Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan bin 843 adet taşınmaz listeye eklenmedi.

İÇKİLİ MEKANLARA VERGİ KIYAĞI

* Belediye bütçesinden taşeron işçiler için kıdem tazminatı fonu ayrılmadı. Bazı mal ve hizmet alımlarında sözleşme konusu iş tamamlanmadan ücretin tamamı firmalara ödendi. Sözleşmeli personele ait sosyal güvenlik prim matrahı eksik hesaplandı.

* Beylikdüzü Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan, eğlence vergisi mükellefi olan 3 bilardo salonu, 5 bar, 10 oyun salonu ve canlı müzik izin belgesine sahip 3 içkili lokantaya ilişkin 2016 yılında eğlence vergisi alınmadı.

8 BİN RUHSATSIZ İŞ YERİ

* Belediye sınırları içindeki 11 bin 852 aktif iş yerinden sadece 4 bin 62'sine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği tespit edildi. 7 bin 790 iş yerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu ortaya çıktı.

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* Ambalaj atıklarının toplanması için yetki verilen şirketten herhangi bir bedel alınmadı.

KONAKLAMA SALTANATI

* Artvin Ardanuç Belediyesi'nin binasının açılışına katılan belediye başkanı ve 3 meclis üyesine mevzuatta öngörülenin üzerinde ödeme yapıldı. Toplamda 3 bin 157 lira kamu zararı tespit edildi.

* Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma törenine katılan belediye başkanı ve 11 meclis üyesine mevzuatta belirlenen sınırın üzerinde konaklama bedeli ödendi. Bu törenden de 17 bin 689 TL kamu zararı olduğu ortaya çıktı.

* Antalya'da düzenlenen eğitim faaliyetine katılan personele de mevzuatta belirtilen tutarın üzerinde konaklama bedeli ödendi. Buradan da belediye yaklaşık 7 bin 417 TL zarar etti.

* Yine KKTC'de düzenlenen eğitim seminerine katılan bir kısım belediye personeline mevzuatta belirlenen tutarın üzerinde konaklama bedeli ödendi. KKTC'ye yapılan iki ziyarette, 74 bin 870 TL kamu zararı tespit edildi.

PKK YANDAŞLARINA 6 MİLYON TL

* Terör örgütü PKK'ya yakın açıklama yapan TÜM-BEL-SEN üyelerine 2014-2016 dönemi ile 2016-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle sosyal denge tazminatının yasayla belirtilen limitten fazlası ödendi. Sendika üyelerine toplamda 6 milyon 383 bin 263 TL para ödendi. Yalnızca memurlara ödenen emekli ikramiyesinin mevzuata aykırı bir şekilde TÜM-BEL-SEN üyelerine verilmesi sonucu da 63 bin 98 TL zarar oluştu.

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Ulaşımda sınıfta kaldı

* İmamoğlu, 2014 seçimlerinde Beylikdüzü’nün ulaşımını kolaylaştıracağını iddia etti. Kıyı şeridinin verimli kullanılması için kıyı düzenlemesi, deniz ulaşımı yapacağını söyleyen İmamoğlu, kuzey güney aksı ve doğu batı aksı, Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu’yu birleştirecek yaşam bulvarı, Cumhuriyet Caddesi yayalaştırma projelerini sıraladı. İmamoğlu, bu sözlerinin de hiçbirine sadık kalmadı.