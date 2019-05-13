Binali Yıldırım'dan İstanbullulara iki müjde daha

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbullulara Twitter hesabı üzerinden, su tüketimi ve öğrenci Akbil fiyatına ilişkin indirim müjdesi verdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullulara müjdeli haber:

Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.

Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.

Hayırlı olsun."

İstanbullulara müjdeli haber:



Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.



Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.



Hayırlı olsun.#DahaGüzelOlacak — Binali Yıldırım (@BY) 13 Mayıs 2019

Köprü geçiş cezaları ile ilgili de müjdeyi vermişti

Binali Yıldırım, geçtiğimiz cuma günü de, gazetecilerin sorularını yanıtlamış, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalara ilişkin yapılan düzenlemeyle kaldırıldığını belirtmişti.

Yıldırım, "Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar ama işte Doblo ve benzeri araçlar hariç diye bir UKOME kararı olduğu için maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi pazartesi toplantısında da yine İstanbulluları ilgilendiren AK Parti Grubu'nun bazı teklifleri var. O teklifleri görüşecek. Onları takip edeceğiz" diye konuşmuştu.

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