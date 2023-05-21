Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş kira fiyatı' tepkisi: Bunların ümüğünü sıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. 'Tayyip Baba' sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, alanda 100 bin kişinin olduğunu vurgulayıp rehavet konusunda seçmeni uyardı. "Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir" diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki partiler ile sandıklara hazırlanıp hakim olacağız" dedi. Muhalefetin depremzedeleri hedef alan skandal açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Öyle şeyler söylüyorlar ki insanlıkla bağdaşmaz, dünyanın her yerinde bu ifadeler nefret suçudur" ifadelerini kullandı.