Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş kira fiyatı' tepkisi: Bunların ümüğünü sıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Buluşması programına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen halk buluşmasında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Kira fiyatlarındaki fahiş artışın yeni dönemde önüne geçileceğini açıklayan Erdoğan, 21 yıllık iktidar hayatının sadece eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirtti.
Çözülmesi gereken problemlerin olduğuna işaret eden Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşından depreme kadar pek çok tetikleyici unsurun özellikle konut ve kira fiyatlarına yansıdığını ifade etti.
Bunların ümüğünü sıkacağız
Asıl çözümün ise TOKİ ve özel sektör teşvikiyle konut arzının hızla artırılması olduğunu açıklayan Erdoğan şöyle devam etti: