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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş kira fiyatı' tepkisi: Bunların ümüğünü sıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirdiği halk buluşmasında konut kiralarındaki fahiş kira artışı hakkında konuştu. "Önümüzdeki dönemde sırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız" diyen Erdoğan, TOKİ ve özel sektörü teşvik kanallarıyla konut arzında hızla artışa gidileceğinin sinyalini verdi. Bir milyon altyapılı arsa ve 500 bin konut kampanyasının bu sürecin başlangıcı olduğunu belirten Erdoğan "Vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz." dedi.

20:48 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Buluşması programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Buluşması programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen halk buluşmasında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Kira fiyatlarındaki fahiş artışın yeni dönemde önüne geçileceğini açıklayan Erdoğan, 21 yıllık iktidar hayatının sadece eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirtti.

Çözülmesi gereken problemlerin olduğuna işaret eden Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşından depreme kadar pek çok tetikleyici unsurun özellikle konut ve kira fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Bunların ümüğünü sıkacağız

Fahiş fiyatlarla oluşan tablonun kabul edilemeyecek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde s
ırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız
." şeklinde konuştu.

Asıl çözümün ise TOKİ ve özel sektör teşvikiyle konut arzının hızla artırılması olduğunu açıklayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Biz vatandaşımızı bu ihtiyacını gidereceğiz. B
ir milyon altyapılı arsa ve 500 bin konut
kampanyası, bunun bir parçasıdır.
Kentsel dönüşüm
projeleriyle İstanbul'da beş yılda inşa edeceğimiz
bir
buçuk milyon yeni konut
bunun bir parçasıdır. Diğer şehirlerimizde de benzer projelerle orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak kira fiyatlarımızdaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Fahiş Kira Artışı
#Kentsel Dönüşüm
#TOKİ
#Gaziantep
23 dakika önce
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