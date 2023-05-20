|
Ekonomi

Kiralıklar devletten

Hükümet, artan kira artışlarına çözüm bulmak için yeni bir adım atmaya karar verdi. TOKİ tarafından yapılacak konutlar sabit ve dar gelirli vatandaşlara verilecek. Ev sahibi devlet olacağı için vatandaş, kirasını devlet hesaplarına yatıracak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Fahiş kira artışları, vatandaşın en büyük problemlerinden biri olmuştu. Hükümet sorunu çözmek için kira artışına ‘yüzde 25’ kısıtlaması getirirken, yeni çözümler için arayış içine girmişti. Hükümetin, yeni dönemde fahiş kiralara karşı kiracıları korumak için yeni bir adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. TOKİ tarafından inşa edilecek açığa stok konutların mülk sahibi devlet olacak.

HİÇBİR ŞEKİLDE ÇIKARILAMAYACAKLAR

Durumu uygun olan sabit ve dar gelirli vatandaşlara, ihtiyaç ve hak etme durumuna göre bu konutların çok düşük fiyatlar ile kiraya verileceği kaydedildi. Ev sahibi devlet olacağı için vatandaş, kirasını devlet hesaplarına yatıracak. Kiracılar oturduğu evde şartları sağladığı sürece kalabilecek ve hiçbir şekilde çıkarılamayacak.

KİRALAR ÇOK CÜZİ OLACAK

Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan kira harcamalarının açığa yapılacak sosyal konutlar ile en minimum seviyeye düşürülmesi hedefleniyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşların konut talebine çözüm olacak proje kapsamında vatandaşlar, yapılan evlere çok düşük miktarlarda kira ödeyecek. Bu evler yapıldığı bölgenin özelliklerine göre dizayn edilecek.

ÖNCELİK BÜYÜKŞEHİRLER

Edinilen bilgilere göre, henüz miktarı netleşmeyen uygulamada öncelik büyükşehirlerde olacak. 8-10 yıl sonra konuttaki arz talep dengesinin oturmasıyla evler satışa çıkarılacak ve satın alma önceliği kiracıların olacak. Satılan evleri alanlar TOKİ’ye taksit öder gibi ödemelerini yapacak. Böylece, vatandaşlar süreç boyunca geçici ya da uzun süreli barınma sorunu yaşamayacak.

Yasal düzenleme yapılacak

AK Parti Hükümeti, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kiracıları korumak için bir yasa düzenlemesi yapmayı planlıyor. Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme yapılırken, “Hapis, adli para ya da para cezası” üzerinde çalışılıyor. Kira artışında temel alınan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yerine, üst sınır getirilmesi de alternatifler arasında.



#Kira
#TOKİ
#Kiracı
#Gelir
#Ekonomi
#AK Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bitlis Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Bitlis Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları