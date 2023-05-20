Kiralıklar devletten

Fahiş kira artışları, vatandaşın en büyük problemlerinden biri olmuştu. Hükümet sorunu çözmek için kira artışına ‘yüzde 25’ kısıtlaması getirirken, yeni çözümler için arayış içine girmişti. Hükümetin, yeni dönemde fahiş kiralara karşı kiracıları korumak için yeni bir adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. TOKİ tarafından inşa edilecek açığa stok konutların mülk sahibi devlet olacak.

HİÇBİR ŞEKİLDE ÇIKARILAMAYACAKLAR

Durumu uygun olan sabit ve dar gelirli vatandaşlara, ihtiyaç ve hak etme durumuna göre bu konutların çok düşük fiyatlar ile kiraya verileceği kaydedildi. Ev sahibi devlet olacağı için vatandaş, kirasını devlet hesaplarına yatıracak. Kiracılar oturduğu evde şartları sağladığı sürece kalabilecek ve hiçbir şekilde çıkarılamayacak.

KİRALAR ÇOK CÜZİ OLACAK

Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan kira harcamalarının açığa yapılacak sosyal konutlar ile en minimum seviyeye düşürülmesi hedefleniyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşların konut talebine çözüm olacak proje kapsamında vatandaşlar, yapılan evlere çok düşük miktarlarda kira ödeyecek. Bu evler yapıldığı bölgenin özelliklerine göre dizayn edilecek.

ÖNCELİK BÜYÜKŞEHİRLER

Edinilen bilgilere göre, henüz miktarı netleşmeyen uygulamada öncelik büyükşehirlerde olacak. 8-10 yıl sonra konuttaki arz talep dengesinin oturmasıyla evler satışa çıkarılacak ve satın alma önceliği kiracıların olacak. Satılan evleri alanlar TOKİ’ye taksit öder gibi ödemelerini yapacak. Böylece, vatandaşlar süreç boyunca geçici ya da uzun süreli barınma sorunu yaşamayacak.

Yasal düzenleme yapılacak

AK Parti Hükümeti, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kiracıları korumak için bir yasa düzenlemesi yapmayı planlıyor. Türk Ceza Kanunu’nda düzenleme yapılırken, “Hapis, adli para ya da para cezası” üzerinde çalışılıyor. Kira artışında temel alınan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yerine, üst sınır getirilmesi de alternatifler arasında.







