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Seçim İptale götüren 123 kritik sandık
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2019 YEREL SEÇİMİ

İptale götüren 123 kritik sandık

YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları incelerken temel 2 usulsüzlük tespit etti. Kamu çalışanı olmayan 19 binden fazla görevli ve sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler. YSK, özellikle 42 bin oyun kullanıldığı 123 sandıkta iki usulsüzlüğün birlikte yapıldığını gördü. Farkın 13 bin 772 olduğu dikkate alındığında 42 bin oy seçimleri doğrudan etkiliyordu. Kurul bu nedenle iptal kararı verdi.

Fatih Özer Yeni Şafak
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Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’lilerin ‘Neden sadece İBB seçimleri iptal edildi, İstanbul genelinde seçimler neden iptal edilmedi?’, ‘Zarfta 4 pusula vardı, neden 1’i iptal edildi 3’ü iptal edilmedi’ gibi sorularla usulsüzlüğü perdeleme yapma çabasına AK Parti cevap verdi.

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’liler ‘Neden sadece İBB seçimleri iptal edildi, İstanbul genelinde seçimler neden iptal edilmedi?’, ‘Zarfta 4 pusula vardı, neden 1’i iptal edildi 3’ü iptal edilmedi’ gibi sorular yönelterek usulsüzlüğü perdeleme, YSK’yı ve AK Parti’yi itibarsızlaştırma kampanyasına başlattı. AK Parti ise bu kara propagandaya son vermek için dijital ve basılı malzemeler hazırladı. Tüm iptal sebepleri hukuk dilinden arındırılarak vatandaşa sade bir dille anlatıldı. İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri:

BİRİNCİ USULSÜZLÜK: Memur olmayan sandık görevlileri

Nasıl belirleniyor: Bu tespitlerin başında sandık başkanları ve sandık üyeleri geldi. 2018’de seçim kanununda değişikliğe gidildi. Sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olma şartı getirildi. Buna göre ilçenin kaymakamlığı ve valiliği o ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesini ilçe seçim kurullarının talepleri üzerine teslim etmektedir. İlçe seçim kurumları da bu liste üzerinden kura ile sandık başkanı ve sandık kurulu memur üyesi ataması yapmaktadır.

31 Mart’ta ne oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da kanunun bu hükmü açıkça ihlal edildi. İstanbul’da 31 bin 280 sandığa memur olmayan 6 bin 644 sandık başkanı ve yine memur olmayan 13 bin 98 sandık kurulu üyesi görevlendirilmesi yapıldı.

İKİNCİ USULSÜZLÜK: Sayım döküm cetvelleri

İstanbul genelinde toplamda 31 bin 280 sandık bulunuyor. Bu sandıklarda oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan incelemede, 5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 rakam belirtilmemiş, 1135 adetin de sayı eksikliğin olduğu tespit edildi.

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22 sandıkta 42 bin oya şaibe bulaştı:YSK, seçim kanununa aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin “olmadığını” tespit etti. Aynı şekilde kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üyesi atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin “boş” olduğunu, "imzasız, mühürsüz ve yazısız" olduğunu tespit etti. YSK, bu iki konuda usulsüzlük yapılan sandık sayılarının 123 olduğunu, bu sandıklardaki toplam oy sayısının ise yaklaşık 42 bin olduğunu belirtti.

Neden sadece Büyükşehir ve 2 ilçe?

YSK sadece itiraz edilen il ve ilçeleri değerlendirerek karara bağlıyor. AK Parti ve MHP sadece İstanbul Büyükşehir, Büyükçekmece ve Maltepe seçimlerine itiraz ettiği için kararlar bu 3 ilçeyle ilgili oldu. Eğer herhangi bir partiden diğer ilçelerle ilgili itiraz olsaydı YSK onları da gündemine alacaktı. İlçeler veya muhtarlar hakkında itiraz olmadığı için YSK’nın bu konuda bir değerlendirmesi yasal olarak söz konusu değildir.

Büyükşehir neden iptal edildi?

YSK çalışmasında 2 usulsüzlük tespit edilmişti. Birinci “kanuna aykırı sandık kurulları”, ikincisi “oy sayım döküm cetveli ve sandık tutanağı” usulsüzlükleri. YSK kararını bu 2 usulsüzlüğün bir arada yaşandığı sandıkların sayına göre verdi.

Yani memur olmayan sandık başkan ve üyelerinin bulunduğu sandıklardaki usulsüzlükleri dikkate aldı. İstanbul İl genelinde toplam 42 bin oyun olduğu 123 sandıkta iki usulsüzlüğün birlikte yapıldığı belirlendi. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki 13 bin 772 farkı dikkate alan YSK, Denetlenemeyen ve kontrolü sağlanamayan 42 bin oyun seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyeceğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi.

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Maltepe ve Büyükçekmeçe neden iptal edilmedi?

  • Maltepe’de kamu görevlisi olmayan bine yakın sandık kurulu üyesi vardı. Ancak YSK kararını verirken memur olmayan sandık başkan ve üyelerinin usulsüzlük yapıp yapmadığına baktı. Bu kapsamda sadece 1 sandıkta usulsüzlük yapıldığını belirlediği ve sonuçları etkilemeyeceği için iptal kararı vermedi. Büyükçekmece’de ise bu şekildi bir sandık bulunamadı ve talep reddedildi.

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İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri...

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