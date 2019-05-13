Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Seçim İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusuna ret
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
2019 YEREL SEÇİMİ

İYİ Parti'nin Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptaline ilişkin başvurusu reddedildi​ - Son dakika

İYİ Parti'nin Mustafakemalpaşa başvurusuna ret

YSK, İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşailçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle olağanüstü itiraz sürecinde seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bu istemi reddetmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'nin, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki İstanbul kararı üzerine bugün YSK'ye tekrar başvurdu. Başvuruda, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi istendi.

Kurul, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle oy birliğiyle bu istemi reddetti.

YSK CHP ve İYİ Parti iptal istemini reddetti
SEÇİM
YSK CHP ve İYİ Parti iptal istemini reddetti
CHP ve İyi Partiye ret

CHP ve İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
İstanbullulara iki müjde daha

İstanbullulara iki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara yeni müjdeli haberler verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.

Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.
KKTC'de kriz: <br>Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.
Çok sayıda iptal var

Çok sayıda iptal var

​23 Haziran'da doluluk oranı yüzde 50'ye düşecek.
Ronaldo'ya yakışmadı

Ronaldo'ya yakışmadı

​Cengiz parladığı maçta tepki çeken hareket.
Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

​Tanesini 2 bin TL'den satıyor, taleplere yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.