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Seçim

Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'la görüşecek

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün saat 18.00'de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

16:26 . 22/05/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 19 Mayıs'ta Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 19 Mayıs'ta Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ayrıntılar geliyor...




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#CHP
#seçim
#ZAfer partisi
1 saat önce
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