Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'la görüşecek

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 19 Mayıs'ta Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yapacağı açıklama ile 28 Mayıs seçiminde kimi destekleyeceğini açıklayacak. Oğan'ın açıklaması sabırsızlıkla beklenirken, Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu. Oğan, "Ümit Bey'le kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, katıldığı canlı yayında, Zafer Partisi ile kurdukları ATA İttifakı'nın dağıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Özdağ'ın kararına saygı duyarım. Sinan Oğan da dilediği şekilde hareket edebilir" diye konuştu.
Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yapılan kapalı görüşme sonrası Ümit Özdağ ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin faydalı bir şekilde geçtiğine ve terörle mücadele konusunda hem fikir olunduğuna vurgu yapıldı.