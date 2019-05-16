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Seçim Ne bu panik?
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2019 YEREL SEÇİMİ

Ne bu panik?

YSK'nın seçmen listelerini düne kadar aktif hale getirmemesi, taraftarlarını panikletme uğraşı verenlere fırsat oldu. Seçmen listelerinde adlarının görünmediğini iddia eden CHP'liler, devletin kurumlarını 'seçmen hırsızlığı' ile yaftalamaya çalıştı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

Provokasyonda başı çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız. Çünkü her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Ancak rahat olun aynen 31 Mart öncesinde olduğu gibi tüm detayların yakın takipçisiyiz. Bir kez daha oyunlarını bozarak oylarınıza sahip çıkacağız" mesajını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da "Değerli arkadaşlar sosyal medyada çok kirli bilgiler dolaşıyor. Lütfen seçmen kaydı ile ilgili sorunu olan kişi bulunduğu yerdeki ilçe seçim kuruluna müracaat etsin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen oyuncu Elçin Sangu da, "Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise Sangu'yu yalanladı. Genel Müdürlük, "Elektronik imza ile adres değişikliği yaptığınız anlaşılmıştır. Kayıtlarınızda herhangi bir sorun yoktur" cevabı verince Sangu'nun yalanı ayağına dolandı.

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