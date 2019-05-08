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Seçim Sandıkta tek pusula olacak
2019 YEREL SEÇİMİ

Sandıkta tek pusula olacak

23 Haziran’da yenilenen seçimin detayları belli oldu. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Seçmene sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait tek oy pusulası verilecek. 31 Mart 2019’daki seçmen listesi geçerli olacak. Sadece ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar ise eklenecek. Siyasi partiler aynı adaylarla seçime girecek. Ölüm ve istifa durumunda ise yeni aday gösterilebilecek. Seçim takvimini YSK değil İl Seçim Kurulu hazırlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar da oy kullanabilecek
23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar da oy kullanabilecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini yenilemesinin ardından 10 milyon seçmen 23 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenlere sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait tek oy pusulası verilecek. Usulsüzlük nedeniyle sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Seçim takvimini il seçim kurulu uygulayacak.

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. Peki, yenilenme seçimi nasıl yapılacak? İstanbul seçimiyle ilgili merak edilenleri derledik.

KISITLI SEÇMENLER LİSTEDEN ÇIKARILACAK

31 Mart 2019’da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Listelerde hata nedeniyle

kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek. Bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK tarafından değil, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

SEÇMENE TEK PUSULA

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SADECE OY VERME YENİLECEK

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. 31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

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YENİDEN ADAY BELİRLEME YOK

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

DEVLET MEMURLARI SEÇİLECEK

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

  • 23 Haziran’da 18 yaşına giren oy verebilecek
  • Seçimler için seçmen listeleri bu seçimlerde kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek.
  • SÜREÇ İL SEÇİM KURULU’NDA
  • Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listeleri, her bir sandık için 400 seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenecek. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. Bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK tarafından değil, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

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