Seçim 2019 | Konya Sarayönü Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Konya Sarayönü ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Konya Sarayönü seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Konya Sarayönü ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Konya Sarayönü ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Konya Sarayönü canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Konya Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Beyşehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Bozkır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Cihanbeyli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çumra Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Doğanhisar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ereğli Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hadim Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ilgın Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Kadınhanı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

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Konya Kulu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Sarayönü Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Seydişehir Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Yunak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Akören Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Altınekin Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derebucak Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Hüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Karatay Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Meram Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Selçuklu Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Taşkent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Ahırlı Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Çeltik Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Derbent Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Emirgazi Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Güneysınır Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Halkapınar Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya Tuzlukçu Genel Seçim Sonuçları 2018

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Konya Yalıhüyük Genel Seçim Sonuçları 2018

KONYA

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya İl Nüfusu: 2.205.609'dur. (2018) Trafik plaka numarası 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları oldu. Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Konya Ahırlı ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Konya Ahırlı seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Konya Ahırlı ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Konya Ahırlı ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Konya Ahırlı canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır.Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Anadolu Kaplanları'ndandır. Şehrin futbol takımı Atiker Konyaspor'dur. Yöresel yemekleri Etliekmek,Bamya Çorbası, Mevlana böreği, Fırınkebabı dır. Konya’nın simgeleri arasında Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ), çift başlı kartaldır.