Usulsüzlüğün röntgeni çekildi

Seçim Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle sandık kurulu üyeleri ve başkanlarının kamu görevlisi olması zorunluluğu getirilmişti. Buna rağmen İstanbul’da kanun hükmünün açık olarak ihlal edildiği ve ilçe seçim kurullarınca 6 bin 644 sandık başkanı ile 13 bin 098 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı tespit edilmişti.

13 GRUPTA TOPLANDI…

Bu kişiler arasında ‘kamudan ihraç edilen’, ‘görevden uzaklaştırılan’, ‘işsiz olan’ ‘emekli’, ‘askeri personel’, ‘aktif çalışan-zabıta-işçi’, ‘banka sandığına bağlı, SSK’ taşerondan kadroya geçen’, ’belediye şirketinde işçi’, ‘belediyede SSK’lı olarak çalışan’, ‘SSK’lı olarak diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan’, ‘Bağ-Kur’lu’ ve ‘KHK ile kapatılan şirketten çıkarılıp SSK’lı çalışan’ yer aldı.

KURULDAKİ İŞSİZLER…

31 Mart’ta görev alması kanunen yasaklı olanların listesi şöyle: Kamudan ihraç edilen 10’u sandık başkanı 4’ü memur üye toplam 10 kişi bulunuyor. Görevden uzaklaştırılanların sayısı ise 3’ü başkan 1’i üye toplam 4 kişi. O gün sandıkta görev yapanların dikkat çeken ise işsiz olanlar oldu. 397’si sandık başkanı 1661’i üye toplam 2 bin 58 kişinin işsiz olduğu belirtildi. Sandıkta emeklilerin de başkan ve üye yapıldığı tespit edildi. Bunların içinde 83’ü sandık başkanı olurken 66’sı üye toplam 149 emekli sandık başkanı ve üyesi oldu.

ASKERİ PERSONEL

Yine mevzuata aykırı biçimde 20 askeri personelin sandık başkanı, 11’ininde üye yapıldığı belirlendi. Sandık başkanı olarak görev alıp aktif çalışan zabıta/memur/işçinin de sandıkta görev yapması dikkat çekti. Bunların içinden 85’i sandık başkanı olmak üzere 61’i üye toplam 146 kişinin sandıkta görev yaptığı tespit edildi. Banka sandığına bağlı SSK’lı olan 53’ü sandık başkanı 269’u memur üye olmak üzere 146 kişi de görev aldı. Sandık kuruluna taşerondan kadroya geçenlerin de yazıldığı belirtildi.

TAŞERON İŞÇİLER

Buna göre 280’i sandık başkanı 463’ü memur üye toplam 743 kişi bu durumda. Belediye şirketinde çalışan işçinin de tespit edildiği sandıkta 84’ü başkan 105’inin üye olduğu belirlendi. Belediyelerde çalışan SSK’lı çalışan ve o gün sandıkta başkan olarak görev yapanların sayısı 297 olurken üyelerin sayısı ise 429 olarak tespit edildi. Usulsüzlük tespit edilen en çok meslek grubu ise SSK’lı olarak diğer kurum, kuruluş ve şirketlerde çalışanlar oldu.

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ÇOĞUNLUK ÖZELDE…

5 bin 286’sı sandık başkanı, 9 bin 936’sı üye 15 bin 222 kişi bu durumda. Bunların yanı sıra Bağ-Kur’lu 39 kişinin sandık başkanı 77’sinin de üye olarak görev yaptığı belirtildi. KHK ile kapatılan şirketten çıkarılıp SSK’lı çalışanlardan ise 7’i sandık başkanı olurken 15’i de üye olarak sandık kurullarında yer aldı.

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