Yardım ederken partimi sormadılar

Deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP’lilerin afetzedelere hakareti gündemdeki yerini koruyor. Saldırıya varan olaylar birçok kesimden eleştiri alırken, edilen hakaretlere deprem bölgesindeki CHP’liler de tepkili. Hatay Antakya’da yaşayan ve depremde çok sayıda yakınını kaybeden Arzu Sekar, kendisinin de CHP’li olduğunu belirterek bu hakaretlerden çok etkilendiğini söyledi. Sekar, “Söylenenler

çok korkunç. Onlar empati yoksunu. Biz Hataylılar her din ve her ırktan insanlarla birarada yaşıyor, birbirimizi kucaklıyoruz ama onlar bunu yapamadı. Ben o bahsettikleri yardımlardan hiç almadım. Zaten

pek bir yardım da görmedim” dedi.

SİYASİ GÖRÜŞÜMDEN KİME NE?

Herkesin kendine özgü karakteri ve görüşü olduğunu belirten Sekar, “Madem ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz, kimse kimseye böyle hakaret etmemeli. Bizim Hatay’ın en bariz özelliği, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Hatay’ın hepsi CHP’li ya da hepsi AK Partili değil. Neden böyle yaptılar anlamıyorum. Ama onlar bizi, bu yaşananlar başlarına gelene kadar anlamayacak. AK Parti çıkabilir Hatay’dan. Ne var bunda? Benim siyasi görüşüm bana ait, kimi ne ilgilendirir?” diye konuştu.

CHP’DEN HİÇBİR YARDIM GÖRMEDİM

CHP’den hiçbir yardım almadığını belirten Sekar şunları söyledi: “Sadece Mersin’e gittiğimde Mezitli Belediyesi birkaç yardım verdi, onu da aldığım gibi Hatay’a getirdim. Burada çok mağdur olan insanlara dağıttım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şu ana kadar bir yardım yaptığını, çalıştığını da görmedim. Şimdi belediye seçimleri olsa, asla ona oy vermem. CHP de beni bağlamaz. Eğer bana bir tanker su getiremiyorlarsa, ne diyeyim ben onlara? Devlet bize yardım etti. O hakkımdan ben de faydalandım. Şimdi bunun siyasi görüşle ne ilgisi var? Bana yardım ederken siyasi görüşümü sormadılar.”







