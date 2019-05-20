YSK İstanbul için gerekçeli kararını bugün açıklayacak

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecek dönemlerde uygulanacak yeni eğitim modelinin detaylarını açıkladı. Selçuk, yeni bir çağın geldiğine dikkati çekerek, bu yeni döneme tam anlamıyla hazır olabilmek için adımlar atacaklarının altını çizdi. Yeni sistemde liselerde hangi sınıfta kaç ders görüleceği de netleşti. Buna göre 12. sınıf öğrencileri önümüzdeki yıldan itibaren 7 ders alacak ve böylece son sınıfta akademik ders saati haftalık 24 ile sınırlı olacak. Yeni sistemin ilk üniversite sınavı ise 2024 yılında yapılacak.