YSK gerekçeli kararı bugün açıklamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısı sona erdi. YSK, iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklamayacak.

YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyu ile alındı.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı

Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.