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Şırnak sahur imsak vakti ve Şırnak akşam ezanı saati 2023

2023 Şırnak İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Şırnak İmsakiye 2023: Şırnak İftar Vakti - Şırnak Sahur Vakti - Şırnak İmsak Vakti.

16:57 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şırnak imsakiye 2023: Şırnak sahur vakti, iftar saati, ezan ve teravih saatleri

Şırnak imsakiye 2023: Şırnak sahur vakti, iftar saati, ezan ve teravih saatleri

Şırnak imsak, sahur, iftar saatini gösteren 2023 Ramazan imsakiyesi sayfası, Ramazan ayı boyunca burada yaşayan ve oruç tutacak olanlar için sorgulanmakta. Ramazan İmsakiyesi ile Şırnak için iftar ve sahur vakitlerini takip edebilir, Şırnak’ta iftara kaç saat kaldığını öğrenebilir, sahurun saat kaçta biteceğini anbean takip edebilirsiniz. Bunan yanında Şırnak iftar ezanı saat kaçta okunacak, Şırnak için akşam ezanına ne kadar kaldı, Şırnak’ta oruç saat kaçta açılacak gibi sorularında yanıtlarını bulabilirsiniz.

Şırnak İmsakiye 2023: Şırnak iftar, sahur ve imsak vakti

Şırnak iftar, sahur ve imsak vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Zekat havale yoluyla ödenebilir mi?

Zekât, bizzat elden verilebileceği gibi, vekâlet veya havale yoluyla da verilebilir. Burada önemli olan, zekâtın alacak kişiye ulaşmasıdır.

Babası ile birlikte oturan kimse zekât ile mükellef midir?

Babası ile birlikte oturan kimsenin kendi şahsına ait ayrı malı bulunur ve zekât için gerekli şartları taşırsa bu kişi zekât vermekle yükümlü olur. Ancak babası ile mallarını ayırmamışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa, bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi, zekâtla yükümlü olur.

Bir zengin vadeli alacağına dair bir senedi fakire zekât olarak verebilir mi?

Zekât gıda ve giyim eşyaları gibi aynî olarak verilebileceği gibi, para, döviz, altın gibi nakdî olarak da verilebilir. Senet ise; bir hakkın, bir malın, ödünç bir paranın kime ait olduğunu belirten, iki veya daha fazla kişi arasında tanzim edilmiş bir belgedir. Dolayısıyla üzerinde yazılı miktardaki parayı temsil etmektedir. Bu nedenle, zekât mükellefi olan bir zengin, vadesinde ödeneceğini kesin olarak bildiği senedi, zekâtına mahsuben fakire ciro edebilir. Bu durumda zekât, senedin tahsil edildiği gün ödenmiş olur.



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1 saat önce
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