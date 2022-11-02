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Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? 2 Kasım Son Dakika depremler listesi

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; 2 Kasım Çarşamba bugün Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? 2 Kasım Son Dakika depremler listesi
Son depremler listesi: Deprem mi oldu nerde oldu?

Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Son depremler listesine göre Çorum Sungurlu 1.9, Manisa Soma’da 2.1, Kuşadası Körfezi açıklarında Ege Denizinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler civar il ve ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar, yayımlanan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? sorusuna yanıt arıyor. Peki deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte, Son depremler listesi

Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi’nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:

Kandilli son depremler listesi için TIKLAYIN

AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi’nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:

AFAD son depremler listesi için TIKLAYIN

Deprem Nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Deprem Türleri Nelerdir?

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.

Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.

Artçı Deprem Nedir?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Çöküntü Deprem Nedir?

Yerin belirli derinliklerinde kaya tuzu, gips gibi kolay eriyen katmanların zamanla erimesiyle oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelen Deprem türüdür.

Deprem Fırtınası Nedir?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.

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