Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar için sıkça merak edilen bir konudur. Son deprem büyüklüğü ne kadar? Türkiye genelindeki depremler, büyüklükleri ile birlikte anlık olarak paylaşılmakta ve vatandaşlara duyurulmaktadır.

Son depremler

hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz. Bu kurumlar, meydana gelen depremlerle ilgili detaylı bilgiyi (büyüklük, derinlik, merkez üssü vb.) kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

gibi sorularınıza anlık cevap bulabilmek için bu kaynakları düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, birçok haber sitesi ve sosyal medya platformunda da deprem haberleri yer almaktadır.

Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi