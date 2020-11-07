1. Lig ekibinde korona şoku: 24 futbolcunun testi pozitif

Deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" denildi.

Maç ertelendi

Adana Demirspor'da artan pozitif vakaların ardından TFF 1. Lig'in 9. haftasında yarın oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/Axa9w5wfGx — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) November 7, 2020



