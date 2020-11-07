PTT 1.LİG

1. Lig ekibinde korona şoku: 24 futbolcunun testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Adana ekibinin bu hafta İstanbulspor'la oynayacağı maç ertelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor takımı

Adana Demirspor takımı

Fotoğraf: Eren Bozkurt

Deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" denildi.

Maç ertelendi

Adana Demirspor'da artan pozitif vakaların ardından TFF 1. Lig'in 9. haftasında yarın oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.


1. Lig maçına koronavirüs engeli: Karşılaşma ertelendi
1. Lig maçına koronavirüs engeli: Karşılaşma ertelendi

Adanaspor-Menemenspor karşılaşması konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.Pozitif vaka sayısı 34Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyordu.Bilgilendirme l pic.twitter.com/OT1GTEOi2w&mdash; Menemenspor (@MenemenspoResmi) November 6, 2020 Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor sürprizi: 1. Lig ekibini elediler

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