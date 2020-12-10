PTT 1.LİG

1. Lig maçında ilginç görüntü: Başkan karşılaşmayı vinçten izledi

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, takımının Bereket Sigorta Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden takip etti.

Haber Merkezi AA
Cezayı vinçle delen başkanın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cezayı vinçle delen başkanın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Beypiliç Boluspor arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Bolu ekibinin başkanı Abdullah Abat, takımını yalnız bırakmadı.

Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti.

Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.

Murat Sancak da maçı vinç üzerinden takip etmişti.
Murat Sancak da maçı vinç üzerinden takip etmişti.

TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı
TFF 3. ligde ilginç olay: Kemerspor stoperi 90 dakika kalecilik yaptı

TFF 3.Lig’de birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bir kalecisi sakatlanan diğer kalecisi de Covid-19’a yakalanan Antalya Kemerspor, Derince Belediyespor deplasmanına kalecisiz gitti.18 futbolcu ile Kocaeli deplasmanına giden Akdeniz temsilcisinin kalesini Erdin Üzer isimli stoper oyuncusu korudu. Eskişehirspor altyapısından yetişen ve iki sezondur Antalya Kemerspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca kalede kaldı. Erdin Üzer yoğun Derince baskısı ve ataklarında elinden geleni yapsa da gollere engel olamadı.Mücadele Derincespor'un 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.Öte yandan Erdin, Belediye Derincespor’un kaleci kazağını giymek zorunda kaldı.3. Lig 1. Grup mücadelesinde Belediye Derincespor karşısında korona virüs vakaları nedeniyle takımının kalesini koruyan ve 4 gol yiyen Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer, kaleciliğin çok zor olduğunu söyledi. Maçın ardından konuşan iki takımın teknik direktörleri ise sahada kaleci yerine stoper olmasının mücadeleyi etkilediği söylediler.4-1 mağlup oldukları Belediye Derincespor maçında oyunun başından sonuna kadar kaleyi korumaya çalıştığını belirten Antalya Kemersporlu stoper Erdin Üzer şunları söyledi;“Kalecilik çok zormuş. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kalecimiz olsa skor böyle olmayabilirdi. Ben kendi bölgemde oynasam ve kalecimiz olsaydı çok daha farklı bir maç olurdu”

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