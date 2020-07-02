1. Lig'de Adana Demirspor'a şampiyon gibi karşılama

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından taraftarlarının sevgi gösterileriyle kente döndü.

Adana Demirspor'un ligin 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmesinin ardından takımın uçakla Adana Havalimanı'na geleceğini öğrenen takım taraftarları burada toplandı.

Havalimanının VİP girişinde meşaleler yakıp bayrak sallayan ve tezahüratlar yapan taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Takım otobüsünü havalimanından çıkışı sırasında coşkuyla karşılayan ve aracı durduran taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada otobüsün üzerine çıkan futbolcu Mehmet Akyüz, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden hareket eden takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu konvoy eşliğinde tesislere ulaştı.

Teşekkürler Büyük Adana Demirspor taraftarı.

Sizlerin yüzünü güldürmeye ve şampiyonluk hasretine son vermek için kazanmaya devam edeceğiz.Yüreginize ve emeğinize sağlık. pic.twitter.com/Gx4FB7aiK5 — Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) July 2, 2020

Sosyal mesafesiz kutlama

Adana Demirsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte ikincilik coşkusunu sokaklarda kutladı. Kent genelinde taraftarlar takım bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı.

Binlerce Adana Demirsporlu taraftar sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Taraftar grupları, sosyal mesafeyi umursamadan birlikler marşlar söyleyip meşale yakıp takımlarının ikinciliğe yükselmesini kutladı. Kutlamaya gelen birçok taraftarın ise maske takmaması dikkat çekti.

Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.



