2025-26 Süper Lig şampiyonu Galatasaray

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 4-2 galibiyetle ayrılarak ligin bitimine bir hafta kala sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, Süper Lig'de 26. kez kupayı müzesine götürdü.

Cimbom'a Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Barış Alper Yılmaz, 66 ile 88. dakikada Victor Osimhen (2) ve 90+5. dakikada Kaan Ayhan attı.

Sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 77 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılılar son hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak.





Maçın son saniyeleri ve şampiyon Galatasaray'ın yaşadığı sevinç;

🦁 Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyon Galatasaray!



🥳 Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın yaşadığı coşku! #beINSPORTS pic.twitter.com/BnerxrADMv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 9, 2026





ŞAMPİYONLUKTAN NOTLAR

- Kendi rekorunu egale etti

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.

"Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.





- Gözünü rekora dikecek

Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.





- Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.





- Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.





- Galatasaray için milat 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 40. sezonda ise 20. kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti.





- İkinci kez "Dörtledi"

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini tekrarladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.





- Armasına 5. yıldızı taktı

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray rakiplerinden önce 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

17' Galatasaray Victor Osimhenile gole yaklaşıyor. Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direk altıpasta Victor Osimhen topu göğsüyle yumuşatıp yaptığı yarım vole vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31' Galatasaray Roland Sallai ile gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasında kalesinden çıkan Abdullah Yiğiter tek eliyle uzaklaşitırmak isterken dokunamıyor ve arka direkte topla buluşan Roland Sallai'nin sert şutunu son anda Bünyamin Balcı topu çizgiden çıkarttı.

45' Antalyaspor Soner Dikmen'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Soner Dikmen omzuyla yaptığı vuruş ile topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARI

56' Noa Lang'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafa ile indirdiği topta ön direkte Mario Lemina altıpasta yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-1.

62' Antalyaspor Soner Dikmen'in attığı gol ile 2-1 öne geçiyor. Sol çaprazda tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta Soner Dikmen şutunda sağ üst köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

66' Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile maçta 2-2'lik beraberliği yakalıyor. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen şutunda topla kaleciyi ayrı köşelere görerek topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

88' Sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında oluşan karambolde Davinson Sanchez'in şurtunda savunmaya çarpan top sonrası Eren Elmalı'nın şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in çeldiği topu altıpasta Noa Lang'ın çevirdiği topta Victor Osimhen'in topuk ile vuruşunda Hüseyin Türkmen'e çarpan top ağlarla buluştu: 3-2.

90+5' Mauro Icardi Sol kanatta topla buluşup Kenneth Paal'ile ikili mücadelesinde düşmeyip içeri çevirdiği ortasında ön direkte Kaan Ayhan yerden tek vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 4-2.





GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Antalyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Lemina'dan kritik gol

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadelede beraberliği sağlayarak geri dönüşün fitilini ateşledi.

Mücadeleye devre arasında dahil olan Lemina, 56. dakikada fileleri havalandırarak 1-1 eşitliği sağladı. Galatasaray adına beraberliği sağlayan Lemina'nın golünün ardından tribünler maça dahil olarak takıma desteğini artırdı. Lemina, bu golle bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4. kez tabelayı değiştirdi.





- Osimhen, Antalyaspor'u yine boş geçmedi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 4. maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 4. kez mücadele eden Osimhen, 66. dakikada (penaltıdan) ve 88. dakikada kaydettiği gollerle 7. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın bu sezonki performansında büyük katkısı olan 27 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 16 gole ulaştı. Victor Osimhen, bu sezon toplamda 23. kez tabelayı değiştirdi.





- Osimhen, Kasımpaşa maçında yok

Victor Osimhen, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Müsabakanın 78. dakikasında hakem Çağdaş Altay'ın sarı kart gösterdiği Osimhen, bu sezon Süper Lig'deki 8. sarı kartını gördü. Nijeryalı yıldız, 34. ve son haftadaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.





- Ligde iç sahadaki son 35 maçta yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.





- Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor'a puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 8. maçta da puan kaybı yaşamadı.

Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.





- Galatasaray, Akdeniz temsilcisine son 20 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 20 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 49 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 20 maçta fileleri 12 kez havalandırabildi.





- Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-22 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 22 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.





- Antalyaspor'da erken 2 değişiklik

Konuk takım Antalyaspor, mücadelenin ilk yarısında sakatlıktan dolayı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.





Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanan Dario Saric, oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, 23. dakikada yerini Ramzi Safuri'ye bıraktı. Maçın 28. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk eden Doğukan Sinik'in yerine ise 31. dakikada Van de Streek forma giydi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



