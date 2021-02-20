Spor A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsveç ile karşılaşıyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İsveç ile karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç ile karşılaşıyor. A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

Haber Merkezi AA
Shane Larkin
Shane Larkin

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ile karşılaşıyor. D Grubu'nda ayrıca aynı salonda Hırvatistan ile Hollanda saat 20.00'de karşılaşacak.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.

Milli takımın İsveç karşısında 13 sayı farka ihtiyacı var

A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milliler, karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için yarınki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.

  • Yenilmememiz lazım
  • Milli takım, İsveç'in ardından son maçta Hırvatistan'ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. A Milli Takım, İsveç'e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek. Türkiye, ilk maçta İsveç'e 87-80 mağlup olmuştu.

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