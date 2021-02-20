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Ümitlerimiz son maça kaldı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Shane Larkin
Shane Larkin

Grubundaki ikinci galibiyetini alan Türkiye, şampiyonaya gitmek için bu akşamki maçta Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesini bekleyecek. Bu sonucun çıkmaması halinde Türkiye'nin şampiyonaya gidip gitmeyeceğini 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belirleyecek.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da uzun oyuncularıyla sayı üretti ve 3. dakika 5-5 beraberlikle geçildi. Alperen ve Sertaç dışındaki oyuncularla skora katkı yapmakta zorlanan milli takım, Borg'un basketine engel olamayınca 6. dakikada 7 sayı geriye (13-6) düştü. 9. dakikada 17-10 geride kalan Türkiye, Buğrahan'ın basketleriyle oyundan kopmadı. Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla direnç kazanan milliler, Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle ilk çeyreği 18-17 önde geçmeyi başardı.

Pota altında takımına önemli katkı veren Alperen, bir de 3 sayılık basket buldu ve 15 dakikada milliler farkı 6 sayıya çıkardı: 31-25. Alperen'in kenarda kaldığı bölümlerde sayı bulmakta zorlanan milli takım, sert adam adama savunmayla rakibinin üstünlüğüne izin vermedi. Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle ilk yarıyı 39-35 önde tamamladı.

İsveç ikinci yarıya dış atışlarda yüksek yüzdeyle başladı. 4 dakikada ürettiği 16 sayının 12'sini dışarıdan bulan İsveç, 24. dakikada 51-46 öne geçti. Melih'in basketleriyle oyundan kopmayan Türkiye, Alperen ve Şehmus ile sayılar üreterek 3. periyot sonunda 62-57 ile skoru lehine çevirdi.

  • Türkiye, Alperen'in basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. Kendisini şampiyonaya taşıyacak 13 sayılık farka çok yaklaşan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamadı ve sahadan 88-80 galip ayrıldı.

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