A Milli Takım zorlu sınavda

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya’da karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçta önce deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 yenen, ardından Eskişehir’de Moldova’ya karşı 4-0 kazanan Türkiye, Fransa’nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

Ay-yıldızlı ekip, H Grubu’nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Emre Belözoğlu ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

#Bugün. pic.twitter.com/kV7Wbm7i9w — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Haziran 2019

Fransa'yı hiç yenemedik

Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009’da Fransa’nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Türkiye ile Fransa Konya’da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert Günok, M.Zeki Çelik, Merih Demiral Kaan Ayhan Hasan Ali Kaldırım İrfan Can Kahveci Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu Cengiz Ünder Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz.

Mert Günok, M.Zeki Çelik, Merih Demiral Kaan Ayhan Hasan Ali Kaldırım İrfan Can Kahveci Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu Cengiz Ünder Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz. Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Layvin Kurzawa, Paul Pogba, Ndombele, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Mbappe, (Fekir) Olivier Giroud.

571. milli sınav, Güneş'le 55. maç

Türkiye, Fransa ile yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak. A Milli Takımı, 299’u resmi, 271’i özel 570 maçta, 216 galibiyet, 133 beraberlik ve 221 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda, 751 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım’ın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple bugün 55. maçına çıkacak. Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, bu maçlarda 82 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

"Kazanacak çok şeyimiz var"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu’nda milli takımın bugün Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, “Yetiştirdiği yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla ‘dünyanın 1 numaralı futbol ülkesi’ diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil. Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karşısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık. Gerek Fransa gerekse 11 Haziran’da oynayacağımız İzlanda maçlarında kazanmaya dönük bir anlayış içerisinde olacağız. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak öyle çok şeyimiz var” ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yer almak istediklerini vurgulayan teknik direktör Şenol Güneş, şunları kaydetti:

“Gelin bunu birlikte hayal edelim, A Milli Takımımızın başarı hikayesini birlikte yazalım. Ay-yıldızlılarımız, 2016 Avrupa Şampiyonası futbol ülkelerinden Hollanda’yı, sonra da bu turnuvanın finallerine katılmamızı garantileyen maçta İzlanda’yı bu statta mağlup etmişti. Hiç şüphe yok ki, bunda stadyumu dolduran Konya seyircisinin takımımıza coşku, rakibe endişe veren desteğinin de büyük rolü oldu. Şimdi bir kez daha başarmak için, aynı desteği sizlerden Fransa maçında da bekliyoruz.”





"FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında ise “Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Keyif veren oyuncularımız var, umut veren bir takımız. Güzel bir sahada güzel bir taraftarla en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Güneş, “Dünya futbolunda bulunduğumuz yeri görmemiz açısından Fransa maçı bizim için bir test maçı olabilir mi?” şeklindeki soruyu şöyle cevapladı;

“Bulunduğumuz durumu FIFA zaten bize söylüyor. Şu anda ikinci bir takımla oynayacağız. FIFA’da ilk 10’da sıralamaya girmek istiyoruz. Grupta bir çekişme var. Fransa, Türkiye, İzlanda çekişiyor. Bize yakın en büyük rakibimiz İzlanda. Biz bu maçı istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Kazansak da kaybetsek de önemli. Çünkü bizim asıl rakibimiz o olacak. Burada oynayacağımız oyun da neleri yaptığımızı gösterecektir. Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif hem de defansif olarak çok iyi oynayan oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi dönenimde oynayacağımız en güçlü takıma karşı oynuyoruz. Bu da bizim için bir şans. Bunu değerlendireceğiz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Seyircimizin katkısı olacaktır. Zorlukları aşmak için daha çok dikkat, daha çok konsantrasyon, daha çok motivasyon ve sürdürülebilir bir sabırla sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz” diye konuştu.

A Milli Takımımız, Fransa karşısında



🏆 UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu

🇹🇷 Türkiye 🆚 Fransa 🇫🇷

🏟️ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

🕙 21.45

📺 TRT1#TURFRA #EURO2020



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