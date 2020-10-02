MİLLİ TAKIM

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın; Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takımımızın; Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fotoğraf: Yeni Şafak

A Milli Takımımızın; Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

  • Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
  • Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
  • Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.
  • Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

A Milli kadroda kendine yer bulamayan bazı isimler:

  • Altay Bayındır
  • Mert Çetin
  • Taylan Antalyalı
  • Caner Erkin
  • Oğuzhan Özyakup
  • Mert Hakan Yandaş

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu.
Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu.

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