A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın; Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Kaleciler : Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır Defans : Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım. Orta saha : Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç. Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

A Milli kadroda kendine yer bulamayan bazı isimler: