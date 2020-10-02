A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın; Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
- Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
- Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
- Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.
- Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.
A Milli kadroda kendine yer bulamayan bazı isimler:
- Altay Bayındır
- Mert Çetin
- Taylan Antalyalı
- Caner Erkin
- Oğuzhan Özyakup
- Mert Hakan Yandaş
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