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Spor
Abobukar Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı. Yıldız golcünün yarın Al Nassr ile sözleşmesini fesh edeceği öğrenildi.
21:29 . 17/01/2023 Salı
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Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında formasını giyip şampiyonluklar yaşayan Kamerunlu golcüyü renklerine bağladı.

Aboubakar'ın evrak işlerini hallettikten sonra yarın (18 Ocak) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıldız oyuncu, daha önce Beşiktaş'ta toplam 67 maçta 35 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.

Fırat Günayer paylaştı

Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Fırat Günayer sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaştı. Günayer, Aboubakar'ın kısa zamanda İstanbul'a geleceğini söyledi.




#Aboubakar
#Beşiktaş
#transfer
1 saat önce
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Abobukar Beşiktaş'ta
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