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Aboubakar hangi takıma transfer olacak?

Adı Beşiktaş'la anılan Aboubakar bir başka Süper Lig ekibine transfer oluyor

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Vincent Aboubakar'la ilgili Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre Kamerunlu golcü Başakşehir'e imza atacak.

Haber Merkezi İHA
Aboubakar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Aboubakar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve oynadığı iki maçtan da gol atamadan mağlup ayrılan son şampiyon Başakşehir’de bir yandan da kadro planlaması devam ediyor.

İlk iki haftalık bölümde gol yollarında sıkıntılar yaşadığı görülen turuncu-lacivertliler için Portekiz basınından büyük bir transfer haberi geldi. Buna göre bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, Başakşehir’e imza atmaya yakın.


Son görüşmeden sonra imzayı atacak

Kulübü Porto ile yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacak olan İstanbul ekibiyle son görüşmeleri yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

Beşiktaş’a tekrar transfer olması da gündeme gelen golcü futbolcunun siyah-beyazlılarla maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı da ifade edildi.

Aboubakar'dan Yunanları susturan gol
Diğer

Aboubakar'dan Yunanları susturan gol

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu. Olympiakos, Cambiasso'nun 36. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçerken temsilcimiz Beşiktaş, Aboubakar'ın 53. dakikadaki golü ile skoru 1-1 yaptı. İşte Aboubakar'ın Yunanları susturan golü.

Galatasaray zorlu Başakşehir sınavını üç puanla geçti
Galatasaray zorlu Başakşehir sınavını üç puanla geçti

Süper Lig’e Gaziantep FK galibiyetle başlayan Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle 2’de 2 yaptı. Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Aslan, ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla yenmişti. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü yenen Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon oynadığı 3. resmi karşılaşmayı da kazandı.Maçtan dakikalar;12. dakikada Belhanda’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba’nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR’ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-122. dakikada Luyindama’dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.26. dakikada Taylan’ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao’ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.52. dakikada Visca’nın sağ kanattan ceza alanına verdiği pasta kaleci Fatih Öztürk, Demba Ba’dan önce araya girerek topun sahibi oldu.54. dakikada sol kanatta Caiçara’dan topu alan Arda Turan, pasını ceza sahasındaki Feghouli’ye aktardı. Feghouli’nin vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.76. dakikada Emre Kılınç’ın sağ kanattan yerden pasında Babel, meşin yuvarlağı topuk dokunuşuyla Belhanda’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-283. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim Frei’ın kale önündeki vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı.90. dakikada Demba Ba’nın savunma arkasına attığı pasta Gulbrandsen’in vuruşu kaleci Fatih’ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Crivelli boş kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.📸 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 2-0 galip geldiğimiz karşılaşmadan kareler. #BŞKvGS pic.twitter.com/nqWHFvwfKa&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 20, 2020 Falcao gol sayısını 3’e çıkardıGalatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sezona iyi başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3’e çıkardı. Falcao’unn ligde 1 de asisti bulunuyor. Maça 11’de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.Oghenekaro Etebo ilk kez sahadaGalatasaray’ın yeni transferi Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray’ın Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcus Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada Sofiane Feghouli’nin yerine dahil oldu.

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