Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bırakacağını duyurdu: Hakkınızı helal edin
PTT 1.LİG

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bırakacağını duyurdu: Hakkınızı helal edin

TFF 1. Lig’de dün Hatayspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Murat Sancak görevi bırakacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Murat Sancak görevi bırakacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, en kısa zamanda kongreye gideceklerini ve kulübü şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredeceklerini ifade etti.

Kulüp başkanı Sancak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Hakkınızı helal edin."
Adana Demirspor, 8 haftada topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Griezmann'a bir şey y...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.