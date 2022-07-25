Adis Jahovic Bodrumspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." cümlelerine yer verildi.
Ayrıca Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
✍️ Hoş Geldin ADİS JAHOVİC
Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık.
Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.#Bodrumspor #NoAdisNoParty pic.twitter.com/cYzG3DCidO
✍️ Hoş Geldin ADİS JAHOVİC