Adis Jahovic Bodrumspor'da

Ekonomi

Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı yarı yarıya düşecek

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak, Avrupa’ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.