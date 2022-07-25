Spor Adis Jahovic Bodrumsporda
TRANSFER

Adis Jahovic Bodrumspor'da

TFF 1.Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Göztepe forması giyen golcü futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adis Jahovic Bodrumsporda
Adis Jahovic

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." cümlelerine yer verildi.

Ayrıca Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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